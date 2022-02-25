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***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

25.02.2022 19:44
***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 25.02.2022 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay Fiyatının Şirket Faaliyetlerinin Gerçek Performansını Yansıtmaması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.02.2022
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 500.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 10.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
C Grubu, KFEIN, TREKFIN00037 25.02.2022 24.000 0,122 18,274 -
C Grubu, KFEIN, TREKFIN00037 25.02.2022 5.000 0,025 18,213 -
C Grubu, KFEIN, TREKFIN00037 25.02.2022 5.000 0,025 18,2 -
C Grubu, KFEIN, TREKFIN00037 25.02.2022 5.000 0,025 18,2 -
C Grubu, KFEIN, TREKFIN00037 25.02.2022 5.000 0,025 18,198 -
C Grubu, KFEIN, TREKFIN00037 25.02.2022 10.000 0,051 18,2 -
C Grubu, KFEIN, TREKFIN00037 25.02.2022 55.000 0,278 18,12 -

Ek Açıklamalar
25.02.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programına istinaden 25.02.2022 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.
25.02.2022 tarihinde 18,12 TL - 18,274 TL fiyat aralığından 1.981.250,16 TL bedel ile toplam 109.000 adet pay geri alınmıştır. Bu işlemle birlikte şirketimizin sahip olduğu KFEIN payları 109.000 adede ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,55'tir.)





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004832


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