***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
01.03.2022 08:41
***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 28.02.2022 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay Fiyatının Şirket Faaliyetlerinin Gerçek Performansını Yansıtmaması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.02.2022
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 500.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 10.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
C Grubu, KFEIN, TREKFIN00037 25.02.2022 24.000 0,122 18,274 -
C Grubu, KFEIN, TREKFIN00037 25.02.2022 5.000 0,025 18,213 -
C Grubu, KFEIN, TREKFIN00037 25.02.2022 5.000 0,025 18,2 -
C Grubu, KFEIN, TREKFIN00037 25.02.2022 5.000 0,025 18,2 -
C Grubu, KFEIN, TREKFIN00037 25.02.2022 5.000 0,025 18,198 -
C Grubu, KFEIN, TREKFIN00037 25.02.2022 10.000 0,051 18,2 -
C Grubu, KFEIN, TREKFIN00037 25.02.2022 55.000 0,278 18,12 -
C Grubu, KFEIN, TREKFIN00037 28.02.2022 10.000 0,051 17,8 -
Ek Açıklamalar
25.02.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programına istinaden 28.02.2022 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.
28.02.2022 tarihinde 17,80 TL fiyatından 178.000 TL bedel ile toplam 10.000 adet pay geri alınmıştır. Bu işlemle birlikte şirketimizin sahip olduğu KFEIN payları 119.000 adede ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,60'tir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005628
BIST