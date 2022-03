***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 28.02.2022 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Pay Fiyatının Şirket Faaliyetlerinin Gerçek Performansını YansıtmamasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.02.2022Geri Alıma Konu Pay Miktarı 500.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 10.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarC Grubu, KFEIN, TREKFIN00037 25.02.2022 24.000 0,122 18,274 -C Grubu, KFEIN, TREKFIN00037 25.02.2022 5.000 0,025 18,213 -C Grubu, KFEIN, TREKFIN00037 25.02.2022 5.000 0,025 18,2 -C Grubu, KFEIN, TREKFIN00037 25.02.2022 5.000 0,025 18,2 -C Grubu, KFEIN, TREKFIN00037 25.02.2022 5.000 0,025 18,198 -C Grubu, KFEIN, TREKFIN00037 25.02.2022 10.000 0,051 18,2 -C Grubu, KFEIN, TREKFIN00037 25.02.2022 55.000 0,278 18,12 -C Grubu, KFEIN, TREKFIN00037 28.02.2022 10.000 0,051 17,8 -Ek Açıklamalar25.02.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programına istinaden 28.02.2022 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.28.02.2022 tarihinde 17,80 TL fiyatından 178.000 TL bedel ile toplam 10.000 adet pay geri alınmıştır. Bu işlemle birlikte şirketimizin sahip olduğu KFEIN payları 119.000 adede ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,60'tir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005628BIST