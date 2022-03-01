Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

01.03.2022 08:41
***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 28.02.2022 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay Fiyatının Şirket Faaliyetlerinin Gerçek Performansını Yansıtmaması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.02.2022
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 500.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 10.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
C Grubu, KFEIN, TREKFIN00037 25.02.2022 24.000 0,122 18,274 -
C Grubu, KFEIN, TREKFIN00037 25.02.2022 5.000 0,025 18,213 -
C Grubu, KFEIN, TREKFIN00037 25.02.2022 5.000 0,025 18,2 -
C Grubu, KFEIN, TREKFIN00037 25.02.2022 5.000 0,025 18,2 -
C Grubu, KFEIN, TREKFIN00037 25.02.2022 5.000 0,025 18,198 -
C Grubu, KFEIN, TREKFIN00037 25.02.2022 10.000 0,051 18,2 -
C Grubu, KFEIN, TREKFIN00037 25.02.2022 55.000 0,278 18,12 -
C Grubu, KFEIN, TREKFIN00037 28.02.2022 10.000 0,051 17,8 -

Ek Açıklamalar
25.02.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programına istinaden 28.02.2022 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.
28.02.2022 tarihinde 17,80 TL fiyatından 178.000 TL bedel ile toplam 10.000 adet pay geri alınmıştır. Bu işlemle birlikte şirketimizin sahip olduğu KFEIN payları 119.000 adede ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,60'tir.)





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005628


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:031.974
Değişim :  1,41% |  27,49
Açılış :  1.969  
Önceki Kapanış :  1.946  
En Yüksek
1.976 En Düşük
1.969
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:03
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HUBVC 9,13 2.234.230 % 10,00  
UFUK 18,31 271.720 % 9,97  
DIRIT 3,92 224.679 % 9,80  
YKSLN 6,28 878.635 % 9,22  
EDATA 24,00 3.587.140 % 8,60  
daha fazla
10:03 Alış Satış %  
Dolar 13,8834 13,9098 % 0,47  
Euro 15,5702 15,6782 % 0,68  
Sterlin 18,5671 18,6602 % 0,19  
Frank 15,0522 15,1428 % 0,02  
Riyal 3,6859 3,7044 % 0,09  
daha fazla
10:03 Alış Satış %  
Altın Ons 1.908 1.908 -2,29  
Altın Gr. 849 849 -1,87  
Cumhuriyet 5.660 5.745 43,00  
Tam 5.633 5.775 43,48  
Yarım 2.722 2.794 21,03  
Çeyrek 1.366 1.397 10,52  
Gümüş.Ons 24,44 24,47 -0,02  
Gümüş Gr. 10,91 10,92 0,01  
B. Petrol 100 100 1,96  
Seans Raporu 10:03
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru