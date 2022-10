***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alım Programının SonlandırılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Pay Fiyatının Şirket Faaliyetlerinin Gerçek Performansını YansıtmamasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.02.2022Geri Alıma Konu Pay Miktarı 500.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 10.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarC Grubu, KFEIN, TREKFIN00037 25.02.2022 24.000 0,122 18,274 -C Grubu, KFEIN, TREKFIN00037 25.02.2022 5.000 0,025 18,213 -C Grubu, KFEIN, TREKFIN00037 25.02.2022 5.000 0,025 18,2 -C Grubu, KFEIN, TREKFIN00037 25.02.2022 5.000 0,025 18,2 -C Grubu, KFEIN, TREKFIN00037 25.02.2022 5.000 0,025 18,198 -C Grubu, KFEIN, TREKFIN00037 25.02.2022 10.000 0,051 18,2 -C Grubu, KFEIN, TREKFIN00037 25.02.2022 55.000 0,278 18,12 -C Grubu, KFEIN, TREKFIN00037 28.02.2022 10.000 0,051 17,8 -Geri Alım İşleminin Tamamlanmasıİşleme Konu Pay Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) Geri Alımın Maliyeti (TL) Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak Geri Alınan Toplam Pay Sayısı Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)C Grubu, KFEIN, TREKFIN00037 18,27 18,15 2.159.250 Özkaynak 119.000 0,6Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 21.10.2022 tarih ve 2022-23 sayılı kararı ile, 25.02.2022 tarihinde başlatılan pay geri alım programı şirketimiz paylarında oluşan fiyat neticesinde bugün itibarıyla sonlandırılmıştır.İlgili geri alım programı kapsamında tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere toplam 2.159.250 TL karşılığı 119.000 adet (sermaye oranı % 0,60) hisse alımı gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073375BIST