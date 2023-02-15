***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemlerinin Başlatılması HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Pay Fiyatının Şirket Faaliyetlerinin Gerçek Performansını YansıtmamasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 300.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 10.000.000Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 15.02.2023 tarihli ve 3 sayılı toplantısında,Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği" ile konuya ilişkin 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı ilke kararı uyarınca yapılan duyuru çerçevesinde• Borsa İstanbul'da (BİST) oluşan hisse değerlerimizin Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması nedeniyle, Şirketimizin BIST' de işlem gören paylarına ilişkin olarak geri alım işleminin başlatılmasına,• Geri alıma konu edilecek pay sayısının azami 300.000 adet ve bu işlemler için kullanılacak fonun şirketin iç kaynaklarından karşılanmak üzere azami 10.000.000 TL olarak belirlenmesine,• Yukarıdaki madde kapsamında geri alımın amacı, kullanılan kaynak ile geri alımların özeti mahiyetindeki Tebliğ kapsamında gerekli tüm bilgilerin Şirketimizin yapılacak olan ilk genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113492BIST