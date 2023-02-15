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***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

15.02.2023 18:28
***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 15.02.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri ve Program Süresinin Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay Fiyatının Şirket Faaliyetlerinin Gerçek Performansını Yansıtmaması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 300.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 10.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
C Grubu, KFEIN, TREKFIN00037 15.02.2023 5.000 0,025 25,077 -
C Grubu, KFEIN, TREKFIN00037 15.02.2023 7.000 0,035 25,16 -
C Grubu, KFEIN, TREKFIN00037 15.02.2023 2.000 0,01 25,142 -
C Grubu, KFEIN, TREKFIN00037 15.02.2023 7.000 0,035 25,14 -
C Grubu, KFEIN, TREKFIN00037 15.02.2023 3.000 0,015 25,133 -
C Grubu, KFEIN, TREKFIN00037 15.02.2023 5.000 0,025 25,12 -
C Grubu, KFEIN, TREKFIN00037 15.02.2023 5.000 0,025 25,091 -
C Grubu, KFEIN, TREKFIN00037 15.02.2023 5.000 0,025 25,117 -
C Grubu, KFEIN, TREKFIN00037 15.02.2023 600 0,003 25,06 -
C Grubu, KFEIN, TREKFIN00037 15.02.2023 10.000 0,051 25,005 -

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 15.02.2023 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği" ile konuya ilişkin 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı ilke kararı uyarınca yapılan duyuru çerçevesinde -Borsa İstanbul'da (BİST) oluşan hisse değerlerimizin Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması nedeniyle, Şirketimizin BIST' de işlem gören paylarına ilişkin olarak geri alım işleminin başlatılmasına, -Geri alıma konu edilecek pay sayısının azami 300.000 adet ve bu işlemler için kullanılacak fonun şirketin iç kaynaklarından karşılanmak üzere azami 10.000.000 TL olarak belirlenmesine, -Yukarıdaki madde kapsamında geri alımın amacı, kullanılan kaynak ile geri alımların özeti mahiyetindeki Tebliğ kapsamında gerekli tüm bilgilerin Şirketimizin yapılacak olan ilk genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına, -Geri alım işlemi için öngörülen azami sürenin 30.06.2023 tarihi olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
15.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programına istinaden 15.02.2023 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 15.02.2023 tarihinde 25,005 TL - 25,160 TL fiyat aralığından 1.244.892,44 TL bedel ile toplam 49.600 adet pay geri alınmıştır. Bu işlemle birlikte şirketimizin sahip olduğu KFEIN payları 166.600 adede ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,84'tür.)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113653


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