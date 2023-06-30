***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alım Programının SonlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Pay Fiyatının Şirket Faaliyetlerinin Gerçek Performansını YansıtmamasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 300.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 10.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarC Grubu, KFEIN, TREKFIN00037 15.02.2023 5.000 0,025 25,077 -C Grubu, KFEIN, TREKFIN00037 15.02.2023 7.000 0,035 25,16 -C Grubu, KFEIN, TREKFIN00037 15.02.2023 2.000 0,01 25,142 -C Grubu, KFEIN, TREKFIN00037 15.02.2023 7.000 0,035 25,14 -C Grubu, KFEIN, TREKFIN00037 15.02.2023 3.000 0,015 25,133 -C Grubu, KFEIN, TREKFIN00037 15.02.2023 5.000 0,025 25,12 -C Grubu, KFEIN, TREKFIN00037 15.02.2023 5.000 0,025 25,091 -C Grubu, KFEIN, TREKFIN00037 15.02.2023 5.000 0,025 25,117 -C Grubu, KFEIN, TREKFIN00037 15.02.2023 600 0,003 25,06 -C Grubu, KFEIN, TREKFIN00037 15.02.2023 10.000 0,051 25,005 -Geri Alım İşleminin Tamamlanmasıİşleme Konu Pay Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) Geri Alımın Maliyeti (TL) Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak Geri Alınan Toplam Pay Sayısı Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)C Grubu, KFEIN, TREKFIN00037 25,16 25,11 1.244.892,44 Özkaynak 49.600 0,25Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği" ile konuya ilişkin 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı ilke kararı uyarınca yapılan duyuru çerçevesinde, Yönetim Kurulumuzun 15.02.2023 tarih ve 3 sayılı toplantısı ile başlatılmış olan geri alım programı, öngörülen azami süre olan 30.06.2023 tarihinde (bugün) sonlanmıştır.15.02.2023 - 30.06.2023 tarihli program kapsamında tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere ortalama 25,11 TL fiyattan toplam 1.244.892,44 TL bedel ile 49.600 (%0,25) adet pay geri alınmıştır.Bu işlemle birlikte, 31 Aralık 2022 tarihi itibariyle sahip olunan 117.000 adet geri alınan paylara cari dönemde eklenen 49.600 adet ilave ile birlikte, şirketimizin toplamda sahip olduğu geri alınan payları 166.600 (%0,84) adete ve toplam tutarı 3.367.789 TL'ye ulaşmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162765BIST