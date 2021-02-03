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***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.02.2021 13:20



***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komie Tic. A.Ş. Yönetici Ortak ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Smartiks Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Intranet Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı,Compello Bilgi Teknolojisi Hizm. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Karmasis Bilişim Çözümleri Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hayır 25 A,B ve C Grubu Bağımsız Üye Değil
NEVAL ÖNEN Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 10.04.2013 İcrada Görevli İK ve İdari İşler Direktörü, Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Intranet Yazılım A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Smartiks Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Compello Bilgi Teknolojisi Hizm. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Karmasis Bilişim Çözümleri Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil
HATİCE SEVİM ORAL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 10.04.2013 İcrada Görevli Muhasebe Müdürü, Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
KENAN SÜBEKCİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 02.01.2012 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi, İdari İşler ve Satın Alma Müdürü Birlik İnşaat Otomotiv ve Bilişim Hizm. Hakim Ortak Hayır Bağımsız Üye Değil
YÜCE ERİM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 23.08.2016 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Angular Velocity OY Yönetim Kurulu Üyesi ve Ortak, Smartiks Yazılım A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
İBRAHİM SEMİH ARSLANOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 02.03.2018
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Altın Gr. 422 422 -2,78  
Cumhuriyet 2.803 2.845 -7,00  
Tam 2.791 2.861 -5,99  
Yarım 1.349 1.384 -2,90  
Çeyrek 677 692 -1,45  
Gümüş.Ons 26,61 26,65 0,20  
Gümüş Gr. 6,10 6,11 -0,02  
B. Petrol 57,94 57,94 0,14  
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