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***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.11.2022 18:49
***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Intranet Yazılım A.Ş Yazılım 1500000 765000 TRY 51,00 Bağlı Ortaklık
Karmasis Bilişim Çözümleri Ticaret A.Ş Siber Güvenlik Ürünleri 5000000 2550000 TRY 51,00 Bağlı Ortaklık
Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş. Güvenlik Sistemleri 34375000 3281250 TRY 9,55 Finansal Duran Varlık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082726


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PCILT 36,52 46.073.119 % 10,00  
IDEAS 44,00 19.279.252 % 10,00  
BASCM 5,06 1.486.392 % 10,00  
SEGYO 3,52 115.831.335 % 10,00  
EUYO 4,07 4.043.688 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,6267 18,6493 % 0,13  
Euro 19,2355 19,3116 % 0,28  
Sterlin 22,2309 22,3423 % 0,19  
Frank 19,5508 19,6686 % 0,06  
Riyal 4,9417 4,9665 % -0,01  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.740 1.741 0,57  
Altın Gr. 1.043 1.044 1,33  
Cumhuriyet 6.988 7.094 -21,00  
Tam 6.963 7.051 15,00  
Yarım 3.377 3.447 7,00  
Çeyrek 1.683 1.723 4,00  
Gümüş.Ons 20,91 20,95 -0,01  
Gümüş Gr. 12,53 12,55 0,00  
B. Petrol 83,24 83,24 -0,47  
Seans Raporu 18:05
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