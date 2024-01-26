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***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

26.01.2024 09:16
***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Intranet Yazılım A.Ş Yazılım 1500000 765000 TRY 51,00 Bağlı Ortaklık
Karmasis Bilişim Çözümleri Ticaret A.Ş Siber Güvenlik Ürünleri 5000000 2550000 TRY 51,00 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242881


BIST
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:238.240
Değişim :  0,86% |  70,15
Açılış :  8.191  
Önceki Kapanış :  8.170  
En Düşük
8.180 En Yüksek
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:23
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TARKM 742,50 491.588.060 % 10,00  
DIRIT 19,82 4.613.303 % 9,99  
TETMT 6.115,00 21.826.468 % 9,98  
BAYRK 35,14 5.713.483 % 9,95  
ERSU 23,70 2.846.015 % 9,93  
daha fazla
12:23 Alış Satış %  
Dolar 30,3165 30,3231 % 0,27  
Euro 32,9038 32,9123 % 0,09  
Sterlin 38,3998 38,5924 % 0,19  
Frank 34,8625 35,0725 % 0,34  
Riyal 8,0591 8,0996 % 0,20  
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12:23 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,85 22,89 % 0,66  
Platin 897,35 898,58 % 0,66  
Paladyum 935,08 939,55 % 0,66  
Brent Pet. 82,02 82,02 % 0,66  
Altın Ons 2.019,82 2.020,14 % 0,66  
Seans Raporu 12:23
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Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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