***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.01.2024 09:16
***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Intranet Yazılım A.Ş Yazılım 1500000 765000 TRY 51,00 Bağlı Ortaklık
Karmasis Bilişim Çözümleri Ticaret A.Ş Siber Güvenlik Ürünleri 5000000 2550000 TRY 51,00 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242881
BIST
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12:238.240
En Düşük
|Değişim
|: 0,86%
|| 70,15
|Açılış
|: 8.191
|
|Önceki Kapanış
|: 8.170
|
8.180
En Yüksek
8.243
12:2330,3231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0807
|Açılış
|: 30,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3000
|
30,5369
En Düşük
30,1961
12:2332,9123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0290
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,2791
En Düşük
32,6919
12:231.968,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,72
|Açılış
|: 1.968,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964,42
|
1.986,49
En Düşük
1.962,32
BIST En Aktif Hisseler12:23
|TARKM
|742,50
|491.588.060
|% 10,00
|
|DIRIT
|19,82
|4.613.303
|% 9,99
|
|TETMT
|6.115,00
|21.826.468
|% 9,98
|
|BAYRK
|35,14
|5.713.483
|% 9,95
|
|ERSU
|23,70
|2.846.015
|% 9,93
|
|SEKUR
|9,11
|4.039.302
|% -65,65
|
|YAYLA
|11,30
|3.439.641
|% -9,96
|
|QUAGR
|4,06
|1.145.282.894
|% -5,80
|
|GLBMD
|39,86
|22.127.780
|% -4,32
|
|ATSYH
|41,50
|868.097
|% -4,20
|
|THYAO
|254,75
|3.536.277.236
|% 0,99
|
|BINHO
|502,00
|2.424.820.072
|% 6,75
|
|EREGL
|43,10
|1.998.662.337
|% 0,65
|
|TCELL
|69,00
|1.597.485.314
|% 3,06
|
|ISCTR
|25,10
|1.458.810.241
|% 1,29
|
|QUAGR
|4,06
|1.145.282.894
|% -5,80
|
|EKGYO
|9,63
|1.036.317.244
|% 0,21
|
|ZOREN
|4,52
|476.742.536
|% 2,26
|
|ISCTR
|25,10
|1.458.810.241
|% 1,29
|
|AKFGY
|2,06
|109.393.772
|% 0,98
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3165
|30,3231
|% 0,27
|
|Euro
|32,9038
|32,9123
|% 0,09
|
|Sterlin
|38,3998
|38,5924
|% 0,19
|
|Frank
|34,8625
|35,0725
|% 0,34
|
|Riyal
|8,0591
|8,0996
|% 0,20
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,85
|22,89
|% 0,66
|
|Platin
|897,35
|898,58
|% 0,66
|
|Paladyum
|935,08
|939,55
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,02
|82,02
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.019,82
|2.020,14
|% 0,66
|