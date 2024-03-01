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***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.03.2024 16:13
***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ALİ CEM KALYONCU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 16.12.2011 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür Netsite İletişim ve Elektronik Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Karmasis Bilişim Çözümleri Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hayır 25 A,B ve C Grubu Bağımsız Üye Değil
NEVAL ÖNEN Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 10.04.2013 İcrada Görevli İK ve İdari İşler Direktörü, Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Karmasis Bilişim Çözümleri Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil
HATİCE SEVİM ORAL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 10.04.2013 İcrada Görevli Muhasebe Müdürü, Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
KENAN SÜBEKCİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 02.01.2012 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi, İdari İşler ve Satın Alma Müdürü Birlik İnşaat Otomotiv ve Bilişim Hizm. Hakim Ortak Hayır Bağımsız Üye Değil
MURAT ETHEM SÜMER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 23.08.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. Mali İşler Direktörü Evet Bağımsız Üye www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057861 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
MURAT KAAN GÜNERİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 01.03.2024 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi AltoPartners C.V. Türkiye Yönetici Ortaklığı, MKG ve Ortakları İnsan Kaynakları Danışmanlığı Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, İstanbul Golf İhtisas Spor Kulübü İktisadi İşletmesi Denetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253698 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
NEVAL ÖNEN İK ve İdari İşler Direktörü Üst Düzey Yönetici İK ve İdari İşler Direktörü, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyesi Karmasis Bilişim Çözümleri Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
HATİCE SEVİM ORAL Muhasebe Müdürü Üst Düzey Yönetici Muhasebe Müdürü, Yönetim Kurulu Üyesi
KENAN SÜBEKCİ İdari İşler ve Satın Alma Müdürü Üst Düzey Yönetici İdari İşler ve Satın Alma Müdürü , Yönetim Kurulu Üyesi Birlik İnşaat Otomotiv ve Bilişim Hizm. Hakim Ortak




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253725


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