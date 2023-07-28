***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 28.07.2023 tarih ve 15 sayılı kararı ile,Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri Md. 4.5.2. çerçevesinde, Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin olarak hazırlanan "Komite Görev ve Çalışma Esasları" nın ekli şekilde tadil edilerek kabul edilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176681BIST