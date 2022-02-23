***KFEIN* *MEDTR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
23.02.2022 09:08
***KFEIN******MEDTR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [KFEIN, MEDTR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003644
BIST
10:132.037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 19,89
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.017
|
2.041
En Düşük
2.034
10:1313,7919
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0106
|Açılış
|: 13,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6430
|
13,8268
En Düşük
13,7030
10:1315,6257
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0179
|Açılış
|: 15,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4400
|
15,6598
En Düşük
15,5259
10:13841,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -2,37
|Açılış
|: 841,28
|
|Önceki Kapanış
|: 843,64
|
844,22
En Düşük
835,65
BIST En Aktif Hisseler10:13
|YONGA
|27,38
|172.494
|% 9,96
|
|SNKRN
|28,06
|243.000
|% 9,95
|
|KRTEK
|10,75
|23.545.326
|% 9,25
|
|KERVN
|0,71
|140.691
|% 9,23
|
|BASCM
|5,30
|37.238
|% 8,38
|
|KLGYO
|1,05
|3.601.414
|% -56,25
|
|SERVE
|17,82
|53.816
|% -10,00
|
|LIDFA
|4,06
|525.551
|% -9,98
|
|EMNIS
|24,00
|2.400
|% -6,25
|
|CEOEM
|13,10
|2.651.353
|% -4,93
|
|EREGL
|29,64
|446.396.456
|% 4,37
|
|KRDMD
|11,75
|317.946.686
|% 1,64
|
|THYAO
|29,04
|290.543.042
|% 0,55
|
|YKBNK
|4,00
|116.671.902
|% 0,25
|
|GARAN
|11,70
|82.290.590
|% 0,09
|
|ODAS
|1,38
|46.134.933
|% 1,47
|
|YKBNK
|4,00
|116.671.902
|% 0,25
|
|KRDMD
|11,75
|317.946.686
|% 1,64
|
|EREGL
|29,64
|446.396.456
|% 4,37
|
|KARSN
|4,13
|52.302.059
|% -0,24
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7835
|13,7919
|% -0,08
|
|Euro
|15,6148
|15,6257
|% -0,11
|
|Sterlin
|18,6798
|18,7735
|% -0,08
|
|Frank
|14,9031
|14,9929
|% -0,09
|
|Riyal
|3,6632
|3,6816
|% -0,14
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.898
|-2,84
|
|Altın Gr.
|841
|841
|-2,24
|
|Cumhuriyet
|5.649
|5.735
|119,00
|
|Tam
|5.626
|5.768
|127,04
|
|Yarım
|2.719
|2.790
|61,45
|
|Çeyrek
|1.364
|1.395
|30,73
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,17
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,67
|10,69
|-0,04
|
|B. Petrol
|93,59
|93,59
|-0,26
|