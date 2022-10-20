***KFEIN* *OLMK* *TIRE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***KFEIN******OLMK******TIRE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [KFEIN, OLMK, TIRE]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarPayları Borsa İstanbul'da işlem gören Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj'ın bir kül halinde payları Borsa İstanbul'da işlem gören Mondi Turkey tarafından devir alınmasına ilişkin pay dağıtım işlemlerinin 21.10.2022 tarihinde gerçekleştirileceği bildirilmiştir.Bu kapsamda 21.10.2022 tarihinden geçerli olmak üzereMondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj kapsamında bulunduğu tüm endekslerden çıkarılacaktır.BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Temel Kuralları'nın 7.29. maddesi gereğince, Mondi Turkey'in BIST Katılım 100 endeksinden çıkarılması nedeniyle, 1. yedek olan Kafein Yazılım 21.10.2022 tarihinden itibaren BIST Katılım 100 endeksine dahil edilecektir.BIST Pay Endeksleri'nin hesaplanmasında Mondi Turkey'in paylarının sayısı 349.680.268,66, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %15 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiMONDI OLMUKSAN KAGIT VE AMBALAJ XUTUM 21/10/2022MONDI OLMUKSAN KAGIT VE AMBALAJ XTUMY 21/10/2022MONDI OLMUKSAN KAGIT VE AMBALAJ XBANA 21/10/2022MONDI OLMUKSAN KAGIT VE AMBALAJ XUSIN 21/10/2022MONDI OLMUKSAN KAGIT VE AMBALAJ XKAGT 21/10/2022MONDI OLMUKSAN KAGIT VE AMBALAJ ISIST 21/10/2022MONDI OLMUKSAN KAGIT VE AMBALAJ ISKDN 21/10/2022MONDI TURKEY XKTUM 21/10/2022MONDI TURKEY XK100 21/10/2022KAFEIN YAZILIM XK100 21/10/2022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073077BIST