Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KFEIN* *OLMK* *TIRE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik

20.10.2022 14:57
***KFEIN* *OLMK* *TIRE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik


***KFEIN******OLMK******TIRE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )

İlgili Şirketler [KFEIN, OLMK, TIRE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Açıklamalar

Payları Borsa İstanbul'da işlem gören Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj'ın bir kül halinde payları Borsa İstanbul'da işlem gören Mondi Turkey tarafından devir alınmasına ilişkin pay dağıtım işlemlerinin 21.10.2022 tarihinde gerçekleştirileceği bildirilmiştir.
Bu kapsamda 21.10.2022 tarihinden geçerli olmak üzere  
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj kapsamında bulunduğu tüm endekslerden çıkarılacaktır.
BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Temel Kuralları'nın 7.29. maddesi gereğince, Mondi Turkey'in BIST Katılım 100 endeksinden çıkarılması nedeniyle, 1. yedek olan Kafein Yazılım 21.10.2022 tarihinden itibaren BIST Katılım 100 endeksine dahil edilecektir. 
              
BIST Pay Endeksleri'nin hesaplanmasında Mondi Turkey'in paylarının sayısı 349.680.268,66, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %15 olarak dikkate alınacaktır.

Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
MONDI OLMUKSAN KAGIT VE AMBALAJ XUTUM 21/10/2022
MONDI OLMUKSAN KAGIT VE AMBALAJ XTUMY 21/10/2022
MONDI OLMUKSAN KAGIT VE AMBALAJ XBANA 21/10/2022
MONDI OLMUKSAN KAGIT VE AMBALAJ XUSIN 21/10/2022
MONDI OLMUKSAN KAGIT VE AMBALAJ XKAGT 21/10/2022
MONDI OLMUKSAN KAGIT VE AMBALAJ ISIST 21/10/2022
MONDI OLMUKSAN KAGIT VE AMBALAJ ISKDN 21/10/2022
MONDI TURKEY XKTUM 21/10/2022
MONDI TURKEY XK100 21/10/2022
KAFEIN YAZILIM XK100 21/10/2022



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073077


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:493.918
Değişim :  0,97% |  37,54
Açılış :  3.890  
Önceki Kapanış :  3.880  
En Yüksek
3.943 En Düşük
3.878
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:49
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MRSHL 300,30 27.197.542 % 10,00  
KMPUR 86,95 91.199.400 % 9,99  
CMBTN 374,50 34.691.818 % 9,99  
CRFSA 56,70 189.692.783 % 9,99  
PENTA 644,10 15.830.494 % 9,99  
daha fazla
15:49 Alış Satış %  
Dolar 18,5771 18,5918 % -0,02  
Euro 18,2190 18,2375 % 0,35  
Sterlin 20,8579 20,9625 % 0,47  
Frank 18,4292 18,5403 % 0,14  
Riyal 4,9286 4,9534 % 0,09  
daha fazla
15:49 Alış Satış %  
Altın Ons 1.632 1.632 3,00  
Altın Gr. 976 976 3,40  
Cumhuriyet 6.614 6.714 -8,00  
Tam 6.637 6.717 4,00  
Yarım 3.234 3.284 2,00  
Çeyrek 1.620 1.643 1,00  
Gümüş.Ons 18,51 18,54 0,06  
Gümüş Gr. 11,09 11,11 0,07  
B. Petrol 93,64 93,64 1,23  
Seans Raporu 15:49
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru