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***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

22.06.2022 10:08
***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Fa


***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSKFTF72310 ISIN KODLU 140 MİLYON TL NOMİNAL TUTARLI TAHVİL İHRACININ SATIŞI TAMAMLANMIŞTIR
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.04.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 140.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 04.07.2023
Vade (Gün Sayısı) 377
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 32,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 32,35
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSKFTF72310
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 21.06.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 21.06.2022
Vade Başlangıç Tarihi 22.06.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 140.000.000
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 04.07.2023 03.07.2023 04.07.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
SAHA KURUMSAL YÖNETİM VE KREDİ DERECELENDİRME HİZMETLERİ AA 25.11.2021 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 140.000.000-TL nominal tutarlı,TRSKFTF72310 ISIN kodlu ,377 gün vadeli,04.07.2023 itfa tarihli tahvilin nitelikli yatırımcılara satışı tamamlanmıştır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038621


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Tam 6.782 6.876 -11,00  
Yarım 3.329 3.363 -6,00  
Çeyrek 1.668 1.681 -3,00  
Gümüş.Ons 21,34 21,37 -0,34  
Gümüş Gr. 11,93 11,94 -0,15  
B. Petrol 110 110 -4,68  
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