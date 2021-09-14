***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.09.2021 17:20
***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İBRAHİM HALİL ÖZTOP Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Evet
SEÇKİN YELMEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Evet
SEÇİL KIZILKAYA YILDIZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Evet
SATI BALCI Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 08.09.2021 Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet Bağımsız Üye Değil
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
SEÇKİN YELMEN Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Seçkin YELMEN Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi
Cengiz YÖNEZER Müdür
Alev SAĞIROĞLU Yönetici
Batuhan ULUTUNCEL Yönetici Yardımcısı
Berk AHISHALIOĞLU Yönetici Yardımcısı
Bahadır İNCEOĞLU Kıdemli Uzman
Ayşe Asiye YİĞİT Uzman
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963754
BIST
18:051.434
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,85
|Açılış
|: 1.441
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|Önceki Kapanış
|: 1.438
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1.444
En Düşük
1.429
18:058,4433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0171
|Açılış
|: 8,4400
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|Önceki Kapanış
|: 8,4280
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8,4707
En Düşük
8,4072
18:0510,0019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0423
|Açılış
|: 9,9700
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|Önceki Kapanış
|: 9,9350
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10,0179
En Düşük
9,9390
18:05489,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,80
|Açılış
|: 489,73
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|Önceki Kapanış
|: 485,93
|
491,47
En Düşük
483,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MTRKS
|38,50
|231.131.592
|% 10,00
|
|BIOEN
|31,90
|295.431.761
|% 10,00
|
|CRFSA
|46,70
|9.675.214
|% 9,99
|
|ORCAY
|19,06
|19.893.243
|% 9,98
|
|TGSAS
|17,32
|13.487.150
|% 9,97
|
|SELVA
|9,18
|66.159.142
|% -10,00
|
|KTSKR
|77,85
|2.464.809
|% -9,95
|
|SELGD
|5,97
|20.520.968
|% -9,95
|
|EUHOL
|2,55
|40.620.886
|% -8,27
|
|DOGUB
|6,12
|27.049.841
|% -6,85
|
|GARAN
|9,56
|2.123.774.420
|% 1,81
|
|TUPRS
|106,70
|1.002.289.121
|% 2,99
|
|THYAO
|12,44
|815.729.110
|% 0,08
|
|YKBNK
|2,48
|644.799.902
|% 0,40
|
|BJKAS
|6,41
|595.903.282
|% -0,62
|
|YKBNK
|2,48
|644.799.902
|% 0,40
|
|GARAN
|9,56
|2.123.774.420
|% 1,81
|
|MRGYO
|1,16
|181.202.996
|% 6,42
|
|EKGYO
|1,85
|191.942.015
|% 0,54
|
|BJKAS
|6,41
|595.903.282
|% -0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4411
|8,4433
|% 0,20
|
|Euro
|9,9882
|10,0019
|% 0,42
|
|Sterlin
|11,6498
|11,7082
|% 0,17
|
|Frank
|9,1491
|9,2042
|% 0,53
|
|Riyal
|2,2439
|2,2551
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|11,52
|
|Altın Gr.
|490
|490
|3,80
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.276
|-1,00
|
|Tam
|3.213
|3.294
|-1,62
|
|Yarım
|1.553
|1.593
|-0,78
|
|Çeyrek
|779
|797
|-0,39
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,88
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,04
|
|B. Petrol
|73,19
|73,19
|-0,32
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 1, 436 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 19 altında . İşlem hacmi 11, 700.00 milyon TL de
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17:59CELHA
Yüzde -5.17 oranında düşüşle 6.42 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 668, 236 adet işlem
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17:57BNTAS
Yüzde -5.13 oranında düşüşle 3.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 849, 197 adet işlem
-
17:56ATEKS
Yüzde -3.73 oranında düşüşle 34.08 lira fiyatla işlem gören hissede 228, 006 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 27 kaybederek (% -0.18 ) 1, 260