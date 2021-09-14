***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviİBRAHİM HALİL ÖZTOP Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı EvetSEÇKİN YELMEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı EvetSEÇİL KIZILKAYA YILDIZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı EvetSATI BALCI Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 08.09.2021 Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet Bağımsız Üye DeğilYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerSEÇKİN YELMEN Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu ÜyesiŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviSeçkin YELMEN Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu ÜyesiCengiz YÖNEZER MüdürAlev SAĞIROĞLU YöneticiBatuhan ULUTUNCEL Yönetici YardımcısıBerk AHISHALIOĞLU Yönetici YardımcısıBahadır İNCEOĞLU Kıdemli UzmanAyşe Asiye YİĞİT Uzmanhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963754BIST