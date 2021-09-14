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***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

14.09.2021 17:20



***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İBRAHİM HALİL ÖZTOP Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Evet
SEÇKİN YELMEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Evet
SEÇİL KIZILKAYA YILDIZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Evet
SATI BALCI Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 08.09.2021 Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet Bağımsız Üye Değil

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
SEÇKİN YELMEN Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi

Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Seçkin YELMEN Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi
Cengiz YÖNEZER Müdür
Alev SAĞIROĞLU Yönetici
Batuhan ULUTUNCEL Yönetici Yardımcısı
Berk AHISHALIOĞLU Yönetici Yardımcısı
Bahadır İNCEOĞLU Kıdemli Uzman
Ayşe Asiye YİĞİT Uzman




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963754


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Çeyrek 779 797 -0,39  
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Gümüş Gr. 6,47 6,48 0,04  
B. Petrol 73,19 73,19 -0,32  
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