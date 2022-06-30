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***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

30.06.2022 17:30
***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 4.000.000

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 4000000 TRY 1 TRY 100 İşlem Görmüyor

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 4000000 TRY 100
TOPLAM Seçim Yapınız




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040423


BIST
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.405
Değişim :  0,14% |  3,40
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Önceki Kapanış :  2.402  
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BMSCH 10,89 120.661.397 % 10,00  
YGGYO 22,90 10.683.768 % 9,99  
RTALB 7,46 101.265.107 % 9,87  
NUGYO 5,02 124.137.818 % 9,85  
ISGYO 14,23 248.016.341 % 9,46  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 16,6896 16,7100 % 0,43  
Euro 17,4828 17,5128 % 0,72  
Sterlin 20,2321 20,3336 % 0,57  
Frank 17,4128 17,5177 % 0,30  
Riyal 4,4372 4,4594 % 0,32  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.813 1.813 -4,92  
Altın Gr. 971 972 -1,45  
Cumhuriyet 6.493 6.591 -8,00  
Tam 6.472 6.588 -53,00  
Yarım 3.168 3.221 -26,00  
Çeyrek 1.587 1.610 -13,00  
Gümüş.Ons 20,41 20,43 -0,32  
Gümüş Gr. 10,93 10,94 -0,17  
B. Petrol 110 110 -2,54  
Seans Raporu 18:05
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