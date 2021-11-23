***KGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.11.2021 12:04
***KGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979172
BIST
12:231.771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 15,98
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.792
En Düşük
1.746
12:2312,1881
En Yüksek
|Değişim
|: 6,86%
|| 0,7819
|Açılış
|: 12,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
12,4836
En Düşük
11,3504
12:2313,7308
En Yüksek
|Değişim
|: 7,08%
|| 0,9083
|Açılış
|: 13,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
14,0641
En Düşük
12,7722
12:23704,75
En Yüksek
|Değişim
|: 6,40%
|| 42,41
|Açılış
|: 704,75
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
724,10
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler12:21
|YBTAS
|12.111,00
|72.666
|% 10,00
|
|PENTA
|226,90
|13.540.140
|% 9,99
|
|TETMT
|253,40
|2.654.365
|% 9,98
|
|KENT
|189,90
|1.274.419
|% 9,96
|
|MIATK
|19,11
|5.926.068
|% 9,95
|
|GESAN
|25,18
|46.618.724
|% -9,94
|
|KZBGY
|32,66
|18.537.425
|% -9,88
|
|BASGZ
|11,33
|560.127.801
|% -9,86
|
|ADESE
|0,97
|91.401.490
|% -9,35
|
|MERCN
|10,18
|58.760.528
|% -8,45
|
|KRDMD
|8,69
|1.830.823.043
|% 4,45
|
|SISE
|11,75
|1.760.073.234
|% 4,82
|
|GARAN
|11,80
|1.380.906.479
|% -1,17
|
|EREGL
|22,92
|1.170.427.964
|% 6,31
|
|YKBNK
|3,43
|702.379.891
|% -3,11
|
|KRDMD
|8,69
|1.830.823.043
|% 4,45
|
|YKBNK
|3,43
|702.379.891
|% -3,11
|
|ODAS
|1,57
|293.083.657
|% -4,27
|
|SISE
|11,75
|1.760.073.234
|% 4,82
|
|GARAN
|11,80
|1.380.906.479
|% -1,17
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,1746
|12,1939
|% 6,91
|
|Euro
|13,7182
|13,7460
|% 7,20
|
|Sterlin
|16,2913
|16,3730
|% 6,97
|
|Frank
|13,0565
|13,1351
|% 7,22
|
|Riyal
|3,2442
|3,2604
|% 7,01
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-3,10
|
|Altın Gr.
|704
|705
|42,16
|
|Cumhuriyet
|4.681
|4.752
|333,00
|
|Tam
|4.641
|4.774
|327,88
|
|Yarım
|2.243
|2.309
|158,60
|
|Çeyrek
|1.125
|1.155
|79,30
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,99
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|9,37
|9,39
|0,52
|
|B. Petrol
|78,82
|78,82
|-0,88
|
Seans Raporu
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