***KGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.02.2022 15:17
***KGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002369
BIST
15:552.050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 8,93
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.018
15:5513,6294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0325
|Açılış
|: 13,6230
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6357
En Düşük
13,5639
15:5515,5267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0456
|Açılış
|: 15,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5311
En Düşük
15,4100
15:55826,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 7,64
|Açılış
|: 826,13
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
829,02
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler15:55
|ISATR
|414.862,00
|414.862
|% 10,00
|
|ARMDA
|69,75
|10.778.297
|% 9,93
|
|BUCIM
|1,87
|135.275.598
|% 9,36
|
|ISBTR
|60.000,00
|1.317.178
|% 8,97
|
|DESA
|12,73
|13.302.882
|% 7,52
|
|ERSU
|6,40
|126.997.120
|% -9,99
|
|PKENT
|640,80
|1.459.102
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|3.016.579
|% -9,99
|
|INTEM
|78,95
|23.359.717
|% -9,98
|
|SANEL
|8,15
|4.580.007
|% -9,94
|
|THYAO
|29,68
|5.047.598.007
|% 0,27
|
|KRDMD
|11,87
|1.575.205.348
|% 0,00
|
|EREGL
|28,58
|1.291.739.460
|% 1,42
|
|TUPRS
|196,10
|1.160.208.527
|% 0,26
|
|GARAN
|11,90
|769.314.818
|% 0,51
|
|YKBNK
|4,06
|696.766.231
|% 1,25
|
|THYAO
|29,68
|5.047.598.007
|% 0,27
|
|KRDMD
|11,87
|1.575.205.348
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,34
|281.713.772
|% -0,85
|
|BUCIM
|1,87
|135.275.598
|% 9,36
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6225
|13,6294
|% 0,24
|
|Euro
|15,5159
|15,5267
|% 0,29
|
|Sterlin
|18,5078
|18,6006
|% 0,44
|
|Frank
|14,7386
|14,8274
|% 0,30
|
|Riyal
|3,6203
|3,6385
|% 0,23
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|13,83
|
|Altın Gr.
|827
|827
|8,44
|
|Cumhuriyet
|5.484
|5.567
|72,00
|
|Tam
|5.461
|5.598
|74,62
|
|Yarım
|2.640
|2.708
|36,09
|
|Çeyrek
|1.324
|1.354
|18,05
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,66
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,36
|10,37
|0,03
|
|B. Petrol
|93,07
|93,07
|-1,74
|
Seans Raporu
15:55
daha fazla
-
16:09TEKTU
Yüzde 4.27 oranında artışla 1.71 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 265, 386 adet işlem
-
16:08RALYH
Yüzde 4.42 oranında artışla 8.04 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 388, 283 adet işlem
-
16:06MEGAP
Yüzde 4.27 oranında artışla 6.83 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 481, 776 adet işlem
-
16:06MEGAP
Yüzde 4.27 oranında artışla 6.83 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 481, 776 adet işlem
-
16:05MEGAP
Yüzde 4.12 oranında artışla 6.82 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 420, 601 adet işlem