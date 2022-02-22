***KGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.02.2022 10:12
***KGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003383
BIST
12:372.007
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -31,54
|Açılış
|: 2.007
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.013
En Düşük
1.980
12:3713,7542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0916
|Açılış
|: 13,7530
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6430
|
13,8268
En Düşük
13,6330
12:3715,5830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1042
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4400
|
15,6200
En Düşük
15,4300
12:37840,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,14
|Açılış
|: 840,37
|
|Önceki Kapanış
|: 837,25
|
849,11
En Düşük
835,73
BIST En Aktif Hisseler12:36
|HUNER
|2,20
|3.216.655
|% 10,00
|
|KRTEK
|9,84
|22.655.758
|% 9,94
|
|POLTK
|593,50
|76.517.792
|% 8,18
|
|BASCM
|5,66
|43.865
|% 7,40
|
|PAPIL
|21,02
|63.390.051
|% 6,75
|
|YBTAS
|21.150,00
|126.900
|% -10,00
|
|PKENT
|467,30
|578.517
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,78
|47.124.022
|% -9,99
|
|KAPLM
|40,72
|716.998
|% -9,99
|
|SANEL
|7,27
|909.993
|% -9,91
|
|THYAO
|28,68
|1.551.742.731
|% -2,58
|
|YKBNK
|3,99
|632.256.351
|% -1,48
|
|KARSN
|3,93
|630.790.323
|% -1,50
|
|KRDMD
|11,49
|547.817.994
|% -2,05
|
|TUPRS
|187,50
|517.603.382
|% -1,00
|
|YKBNK
|3,99
|632.256.351
|% -1,48
|
|KARSN
|3,93
|630.790.323
|% -1,50
|
|EKGYO
|2,24
|165.899.193
|% -2,61
|
|ODAS
|1,35
|84.383.390
|% -0,74
|
|THYAO
|28,68
|1.551.742.731
|% -2,58
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7464
|13,7549
|% 0,68
|
|Euro
|15,5729
|15,5869
|% 0,70
|
|Sterlin
|18,6442
|18,7377
|% 0,61
|
|Frank
|14,9311
|15,0210
|% 0,56
|
|Riyal
|3,6551
|3,6734
|% 0,67
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|-5,65
|
|Altın Gr.
|840
|840
|3,05
|
|Cumhuriyet
|5.590
|5.674
|58,00
|
|Tam
|5.567
|5.706
|65,10
|
|Yarım
|2.691
|2.760
|31,49
|
|Çeyrek
|1.350
|1.380
|15,75
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,11
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,67
|0,14
|
|B. Petrol
|96,22
|96,22
|3,23
|