***KGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2022 11:32
***KGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021032
BIST
12:122.475
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,59
|Açılış
|: 2.475
|
|Önceki Kapanış
|: 2.475
|
2.484
En Düşük
2.472
12:1214,6374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0337
|Açılış
|: 14,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6250
|
14,6433
En Düşük
14,5874
12:1215,8551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0037
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
15,8786
En Düşük
15,7927
12:12928,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,72
|Açılış
|: 928,83
|
|Önceki Kapanış
|: 927,11
|
929,42
En Düşük
925,72
BIST En Aktif Hisseler12:12
|IHAAS
|16,94
|17.720.820
|% 10,00
|
|OYYAT
|54,10
|125.659.991
|% 9,96
|
|MANAS
|24,32
|30.717.617
|% 9,95
|
|MMCAS
|4,25
|1.377.442
|% 9,82
|
|GZNMI
|33,70
|11.782.806
|% 7,53
|
|OYLUM
|2,32
|4.548.576
|% -4,92
|
|ERSU
|5,06
|29.911.719
|% -4,53
|
|ACSEL
|35,64
|6.006.529
|% -3,68
|
|SELGD
|4,25
|1.310.463
|% -3,63
|
|ALBRK
|1,91
|24.754.399
|% -3,54
|
|THYAO
|37,40
|1.060.409.446
|% 0,11
|
|EKGYO
|2,90
|970.380.622
|% -2,68
|
|GARAN
|13,63
|557.711.207
|% -0,51
|
|SISE
|17,35
|464.604.967
|% 0,00
|
|SAHOL
|21,94
|429.919.677
|% 1,01
|
|EKGYO
|2,90
|970.380.622
|% -2,68
|
|TSKB
|1,87
|321.541.682
|% 1,08
|
|ODAS
|2,34
|250.714.315
|% 1,30
|
|YKBNK
|5,12
|375.748.779
|% -0,39
|
|SKBNK
|1,18
|66.145.746
|% -0,84
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6315
|14,6374
|% 0,23
|
|Euro
|15,8355
|15,8551
|% 0,02
|
|Sterlin
|19,0676
|19,1633
|% 0,09
|
|Frank
|15,4707
|15,5639
|% 0,21
|
|Riyal
|3,8906
|3,9101
|% 0,17
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.974
|-0,16
|
|Altın Gr.
|928
|929
|1,72
|
|Cumhuriyet
|6.132
|6.225
|-9,00
|
|Tam
|6.108
|6.260
|-6,46
|
|Yarım
|2.952
|3.028
|-3,12
|
|Çeyrek
|1.481
|1.514
|-1,56
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,09
|0,04
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,08
|
Seans Raporu
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