***KGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.07.2022 10:00
***KGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042747
BIST
09:552.412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 4,20
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.412
En Düşük
2.412
09:5517,2756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0601
|Açılış
|: 17,3180
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,3021
En Düşük
17,1857
09:5517,6678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1198
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6795
En Düşük
17,5271
09:55969,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 6,37
|Açılış
|: 969,08
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
969,31
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler09:55
|IZFAS
|5,36
|1.727.160
|% 138,68
|
|KOZAL
|186,80
|1.115.838.707
|% 10,37
|
|LKMNH
|16,30
|1.024.584
|% 0,00
|
|RYGYO
|4,36
|43.888.288
|% 0,00
|
|YAPRK
|29,84
|1.310.572
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,27
|93.222.379
|% 0,00
|
|AGHOL
|48,96
|65.417.568
|% 0,00
|
|AGYO
|3,77
|30.255.534
|% 0,00
|
|ADEL
|23,54
|1.821.167
|% 0,00
|
|ADESE
|0,72
|9.819.946
|% 0,00
|
|THYAO
|48,42
|5.795.640.160
|% 0,00
|
|EREGL
|26,66
|2.015.101.479
|% 0,00
|
|SISE
|21,36
|1.959.857.031
|% 0,00
|
|TUPRS
|244,80
|1.235.333.313
|% 0,00
|
|HEKTS
|30,32
|1.123.208.429
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,76
|902.213.352
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,19
|663.143.878
|% 0,00
|
|TSKB
|2,02
|312.987.065
|% 0,00
|
|THYAO
|48,42
|5.795.640.160
|% 0,00
|
|ODAS
|2,77
|290.184.962
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2659
|17,2756
|% 0,35
|
|Euro
|17,6344
|17,6678
|% 0,68
|
|Sterlin
|20,5769
|20,6800
|% 0,56
|
|Frank
|17,7315
|17,8384
|% 0,40
|
|Riyal
|4,5841
|4,6071
|% 0,26
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.744
|4,91
|
|Altın Gr.
|968
|968
|5,64
|
|Cumhuriyet
|6.538
|6.636
|49,00
|
|Tam
|6.509
|6.627
|19,00
|
|Yarım
|3.186
|3.240
|9,00
|
|Çeyrek
|1.596
|1.620
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,29
|19,32
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,75
|0,10
|
|B. Petrol
|101
|101
|-0,04
|