***KGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.08.2022 10:22
***KGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057693
BIST
10:213.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 29,67
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.094
En Düşük
3.070
10:2118,1304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0652
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1304
En Düşük
18,0210
10:2118,0030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0243
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,0167
En Düşük
17,9383
10:211.011,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,07
|Açılış
|: 1.011,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.012,90
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler10:21
|BFREN
|1.306,80
|10.144.231
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|565.881
|% 10,00
|
|HKTM
|16,10
|1.676.799
|% 9,97
|
|CMBTN
|344,20
|17.303.618
|% 6,43
|
|FMIZP
|132,20
|22.026.607
|% 5,59
|
|ULAS
|3,85
|168.510
|% -3,75
|
|DIRIT
|4,15
|40.247
|% -3,49
|
|EKIZ
|10,55
|203.953
|% -3,21
|
|BALAT
|11,50
|25.300
|% -3,12
|
|OYLUM
|3,72
|8.505.682
|% -2,87
|
|THYAO
|68,65
|708.924.547
|% 1,33
|
|SISE
|25,78
|352.726.118
|% 1,58
|
|ASELS
|26,10
|316.456.599
|% 1,16
|
|EKGYO
|3,92
|301.897.348
|% 1,03
|
|PETKM
|12,08
|251.938.731
|% 0,92
|
|EKGYO
|3,92
|301.897.348
|% 1,03
|
|ALBRK
|2,18
|93.783.687
|% 4,31
|
|YKBNK
|5,85
|239.472.367
|% 1,04
|
|IHLAS
|0,61
|22.637.339
|% 1,67
|
|ISCTR
|7,66
|249.476.225
|% 2,68
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1155
|18,1304
|% 0,36
|
|Euro
|17,9863
|18,0030
|% 0,14
|
|Sterlin
|21,2097
|21,3160
|% 0,18
|
|Frank
|18,7073
|18,8200
|% 0,35
|
|Riyal
|4,8112
|4,8353
|% 0,41
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|-0,82
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|4,58
|
|Cumhuriyet
|6.771
|6.873
|-56,00
|
|Tam
|6.820
|6.880
|-2,00
|
|Yarım
|3.323
|3.363
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.681
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,94
|18,96
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,04
|11,06
|0,03
|
|B. Petrol
|97,28
|97,28
|0,80
|
Seans Raporu
10:21
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10:36MRGYO
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10:35
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10:35XU100
Endeks 3, 091 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 94 üstünde . İşlem hacmi 6, 945.00 milyon TL de
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10:35TSKB
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