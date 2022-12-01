***KGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.12.2022 10:08
***KGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083377
BIST
12:355.085
En Yüksek
|Değişim
|: 2,16%
|| 107,51
|Açılış
|: 5.046
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
5.092
En Düşük
5.025
12:3518,6404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0086
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6918
En Düşük
18,5805
12:3519,4663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0688
|Açılış
|: 19,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,5220
En Düşük
19,3596
12:351.065,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 5,07
|Açılış
|: 1.065,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.068,90
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler12:33
|YGYO
|1,76
|25.015.587
|% 10,00
|
|GENIL
|44,88
|34.446.791
|% 10,00
|
|UZERB
|122,10
|1.078.509
|% 10,00
|
|SNICA
|35,46
|337.270.921
|% 9,99
|
|KSTUR
|368,70
|1.099.463
|% 9,99
|
|COSMO
|90,90
|885.093
|% -10,00
|
|DIRIT
|3,68
|104.884
|% -8,00
|
|YONGA
|42,30
|433.448
|% -7,24
|
|VANGD
|6,27
|4.458.376
|% -3,98
|
|INFO
|11,14
|104.028.280
|% -3,97
|
|THYAO
|125,00
|4.695.325.575
|% 4,17
|
|KRDMD
|15,56
|3.462.354.218
|% 5,63
|
|SISE
|40,00
|2.788.222.787
|% 2,30
|
|EREGL
|43,56
|2.496.435.185
|% 2,11
|
|PETKM
|18,32
|2.022.745.215
|% 2,40
|
|KRDMD
|15,56
|3.462.354.218
|% 5,63
|
|EKGYO
|7,30
|1.460.668.281
|% 5,95
|
|YKBNK
|11,98
|1.962.252.670
|% -0,58
|
|SKBNK
|2,77
|429.725.802
|% 2,21
|
|ISCTR
|10,65
|1.540.231.122
|% 2,80
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6336
|18,6431
|% 0,06
|
|Euro
|19,4563
|19,4630
|% 0,34
|
|Sterlin
|22,5425
|22,6555
|% 0,68
|
|Frank
|19,6633
|19,7818
|% 0,22
|
|Riyal
|4,9431
|4,9679
|% 0,03
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|6,85
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.065
|4,89
|
|Cumhuriyet
|7.083
|7.190
|77,00
|
|Tam
|7.108
|7.168
|13,00
|
|Yarım
|3.447
|3.504
|6,00
|
|Çeyrek
|1.729
|1.752
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,04
|22,08
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|13,23
|13,24
|-0,06
|
|B. Petrol
|87,65
|87,65
|0,68
|