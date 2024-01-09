***KGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.01.2024 15:06
***KGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1236137
BIST
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16:437.737
En Düşük
|Değişim
|: -1,05%
|| -82,19
|Açılış
|: 7.860
|
|Önceki Kapanış
|: 7.819
|
7.734
En Yüksek
7.875
16:4329,9411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0706
|Açılış
|: 29,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,9430
En Düşük
29,7686
16:4332,8008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0366
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,9071
En Düşük
32,6586
16:431.959,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 12,60
|Açılış
|: 1.959,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.947,30
|
1.965,76
En Düşük
1.941,52
BIST En Aktif Hisseler16:43
|BURCE
|148,50
|123.864.751
|% 10,00
|
|MARKA
|42,90
|17.071.701
|% 10,00
|
|KBORU
|56,80
|405.449.260
|% 9,97
|
|HALKB
|13,79
|439.299.067
|% 9,97
|
|AVHOL
|32,94
|359.608.106
|% 9,95
|
|BAGFS
|30,00
|140.092.098
|% -9,96
|
|FLAP
|11,15
|142.776.190
|% -8,23
|
|EBEBK
|65,20
|265.844.686
|% -7,52
|
|QNBFL
|940,00
|3.977.905
|% -6,93
|
|CVKMD
|387,50
|314.369.699
|% -6,91
|
|THYAO
|242,70
|9.085.525.387
|% 0,04
|
|ISCTR
|25,36
|6.454.596.546
|% 0,24
|
|YKBNK
|22,70
|6.303.068.656
|% 3,18
|
|AKBNK
|40,92
|4.736.995.454
|% 1,19
|
|GARAN
|61,95
|2.957.455.447
|% -0,24
|
|YKBNK
|22,70
|6.303.068.656
|% 3,18
|
|ISCTR
|25,36
|6.454.596.546
|% 0,24
|
|EKGYO
|8,08
|1.799.622.697
|% 1,76
|
|VAKBN
|15,44
|2.542.435.711
|% 3,62
|
|HLGYO
|2,62
|408.052.067
|% 7,38
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9366
|29,9411
|% 0,24
|
|Euro
|32,7861
|32,8008
|% 0,11
|
|Sterlin
|37,9830
|38,1734
|% 0,01
|
|Frank
|35,0587
|35,2699
|% -0,12
|
|Riyal
|7,9596
|7,9996
|% 0,23
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,15
|23,18
|% 0,66
|
|Platin
|939,67
|943,72
|% 0,66
|
|Paladyum
|986,35
|989,55
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,01
|78,01
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.036,09
|2.036,42
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:43
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16:58MACKO
Yüzde -5.33 oranında düşüşle 69.25 lira fiyatla işlem gören hissede 152, 622 adet işlem
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16:57XU100
Endeks 7, 735 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 07 altında . İşlem hacmi 79, 451.00 milyon TL de
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16:57CUSAN
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16:56CUSAN
Yüzde -5.87 oranında düşüşle 19.39 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 707, 973 adet işlem
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16:55MRSHL
Yüzde -3.98 oranında düşüşle 1, 714.00 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 729 adet işlem