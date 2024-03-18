***KGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.03.2024 16:20
***KGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259816
BIST
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16:548.762
En Düşük
|Değişim
|: -0,75%
|| -66,58
|Açılış
|: 8.845
|
|Önceki Kapanış
|: 8.829
|
8.746
En Yüksek
8.863
16:5432,3015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1744
|Açılış
|: 33,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,4320
En Düşük
32,0900
16:5435,2335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1155
|Açılış
|: 36,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,4441
En Düşük
34,9627
16:542.241,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 13,93
|Açılış
|: 2.241,02
|
|Önceki Kapanış
|: 2.227,09
|
2.247,14
En Düşük
2.223,86
BIST En Aktif Hisseler16:52
|MEPET
|13,31
|16.359.703
|% 10,00
|
|AKENR
|6,60
|22.064.394
|% 10,00
|
|PKART
|76,50
|32.291.487
|% 9,99
|
|ATLAS
|5,85
|12.129.092
|% 9,96
|
|BRKVY
|199,80
|38.003.042
|% 9,96
|
|FONET
|28,08
|54.340.584
|% -10,00
|
|GEREL
|41,44
|275.494.812
|% -9,99
|
|ARTMS
|59,05
|1.021.893.737
|% -9,98
|
|PEKGY
|23,88
|246.149.824
|% -9,95
|
|AKFYE
|28,62
|338.526.032
|% -9,94
|
|DOAS
|316,50
|4.002.578.980
|% 5,68
|
|TUPRS
|166,70
|3.963.256.932
|% 2,27
|
|THYAO
|269,25
|3.837.909.083
|% -0,37
|
|ALVES
|56,75
|2.901.537.657
|% -6,58
|
|EREGL
|44,28
|2.834.903.863
|% -0,27
|
|ZOREN
|5,27
|1.243.917.502
|% 2,73
|
|ISCTR
|10,40
|1.604.786.348
|% 1,56
|
|EKGYO
|10,64
|1.069.254.092
|% -1,30
|
|AKFGY
|2,51
|205.348.824
|% -4,92
|
|YKBNK
|22,22
|1.762.669.138
|% 0,82
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2951
|32,3045
|% 0,55
|
|Euro
|35,2148
|35,2324
|% 0,33
|
|Sterlin
|42,2584
|42,4703
|% 1,62
|
|Frank
|37,5183
|37,7064
|% 1,52
|
|Riyal
|8,8490
|8,8933
|% 1,58
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,16
|25,19
|% 0,66
|
|Platin
|918,91
|920,64
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.046,55
|1.050,49
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,64
|85,64
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.158,36
|2.158,66
|% 0,66
|