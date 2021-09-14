***KGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.09.2021 08:58
***KGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Koray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963591
BIST
12:391.437
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,25
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.438
|
1.443
En Düşük
1.436
12:398,4608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0346
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4280
|
8,4707
En Düşük
8,4072
12:3910,0010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0414
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0170
En Düşük
9,9390
12:39486,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,15
|Açılış
|: 486,08
|
|Önceki Kapanış
|: 485,93
|
486,53
En Düşük
484,47
BIST En Aktif Hisseler12:39
|CRFSA
|46,70
|8.805.473
|% 9,99
|
|ORCAY
|19,06
|19.357.372
|% 9,98
|
|YEOTK
|42,84
|5.789.483
|% 9,96
|
|YUNSA
|12,03
|12.779.880
|% 9,96
|
|DIRIT
|6,86
|584.842
|% 9,94
|
|SELVA
|9,18
|65.418.188
|% -10,00
|
|KTSKR
|77,85
|1.925.231
|% -9,95
|
|SELGD
|6,17
|9.902.762
|% -6,94
|
|KENT
|186,40
|373.546
|% -6,75
|
|DOGUB
|6,14
|10.724.504
|% -6,54
|
|GARAN
|9,43
|478.731.242
|% 0,43
|
|TUPRS
|106,10
|467.450.610
|% 2,41
|
|BJKAS
|6,72
|324.631.892
|% 4,19
|
|GESAN
|23,30
|274.872.025
|% -2,02
|
|YKBNK
|2,49
|214.274.585
|% 0,81
|
|YKBNK
|2,49
|214.274.585
|% 0,81
|
|MRGYO
|1,14
|77.546.243
|% 4,59
|
|YESIL
|2,31
|145.845.316
|% -4,55
|
|GARAN
|9,43
|478.731.242
|% 0,43
|
|BJKAS
|6,72
|324.631.892
|% 4,19
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4584
|8,4608
|% 0,41
|
|Euro
|9,9948
|10,0010
|% 0,42
|
|Sterlin
|11,6840
|11,7426
|% 0,47
|
|Frank
|9,1293
|9,1842
|% 0,31
|
|Riyal
|2,2461
|2,2574
|% 0,27
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-5,78
|
|Altın Gr.
|486
|486
|0,02
|
|Cumhuriyet
|3.215
|3.263
|-14,00
|
|Tam
|3.201
|3.282
|-13,29
|
|Yarım
|1.547
|1.588
|-6,43
|
|Çeyrek
|776
|794
|-3,21
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,65
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,00
|
|B. Petrol
|74,10
|74,10
|0,59
|