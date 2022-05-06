***KGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.05.2022 09:08
***KGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Orhun Kartal tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027060
BIST
18:052.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.492
En Düşük
2.460
18:0514,8859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0249
|Açılış
|: 14,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9200
|
15,1201
En Düşük
14,8503
18:0515,6496
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0625
|Açılış
|: 15,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7300
|
15,7239
En Düşük
15,6141
18:05897,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,90
|Açılış
|: 897,61
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKGYO
|2,29
|65.531.229
|% 14,50
|
|ALARK
|27,16
|179.990.054
|% 0,85
|
|AKSUE
|28,50
|8.670.164
|% 0,00
|
|AKSA
|46,28
|109.811.539
|% 0,00
|
|ALCAR
|302,70
|20.635.745
|% 0,00
|
|AKSUE
|28,50
|8.670.164
|% 0,00
|
|AKSA
|46,28
|109.811.539
|% 0,00
|
|ALCAR
|302,70
|20.635.745
|% 0,00
|
|ALCTL
|29,24
|31.893.742
|% 0,00
|
|ALGYO
|38,10
|32.780.239
|% 0,00
|
|THYAO
|42,68
|3.308.438.993
|% 0,00
|
|SISE
|18,81
|3.255.368.671
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,78
|1.596.090.084
|% 0,00
|
|EREGL
|33,50
|1.535.239.399
|% 0,00
|
|TUPRS
|245,30
|1.425.874.485
|% 0,00
|
|ODAS
|2,66
|1.117.983.537
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,71
|737.057.456
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,84
|1.197.215.355
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,78
|1.596.090.084
|% 0,00
|
|SISE
|18,81
|3.255.368.671
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8814
|14,8850
|% 0,16
|
|Euro
|15,6539
|15,6657
|% -0,30
|
|Sterlin
|18,3261
|18,4180
|% 0,13
|
|Frank
|15,0132
|15,1037
|% -0,05
|
|Riyal
|3,9557
|3,9755
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.877
|-0,48
|
|Altın Gr.
|897
|897
|0,77
|
|Cumhuriyet
|6.062
|6.154
|-20,00
|
|Tam
|6.027
|6.177
|-28,85
|
|Yarım
|2.913
|2.988
|-13,95
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|-6,98
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,42
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,72
|-0,04
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,78
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59KNFRT
Yüzde 8.95 oranında artışla 5.60 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 397, 437 adet işlem
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17:58DERHL
Yüzde 5.36 oranında artışla 5.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 408, 817 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 2, 463 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 35 üstünde . İşlem hacmi 33, 186.00 milyon TL de
-
17:57SKTAS
Yüzde 6.68 oranında artışla 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 816, 789 adet işlem
-
17:56FRIGO
Yüzde 8.18 oranında artışla 3.44 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 631, 198 adet işlem