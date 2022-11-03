***KGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
03.11.2022 09:09
***KGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Maruf Işıkdağ tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076440
BIST
18:054.072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.072
|
0
En Düşük
0
18:0518,6123
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0051
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6608
En Düşük
18,6046
18:0518,3198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0351
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,3971
En Düşük
18,2694
18:05978,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,95
|Açılış
|: 978,50
|
|Önceki Kapanış
|: 979,45
|
983,14
En Düşük
976,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YYAPI
|1,35
|19.421.242
|% 0,00
|
|PEGYO
|3,18
|33.552.514
|% 0,00
|
|KORDS
|63,30
|294.156.810
|% 0,00
|
|KOZAA
|32,90
|966.532.212
|% 0,00
|
|KNFRT
|15,72
|29.229.457
|% 0,00
|
|YYAPI
|1,35
|19.421.242
|% 0,00
|
|PEGYO
|3,18
|33.552.514
|% 0,00
|
|KORDS
|63,30
|294.156.810
|% 0,00
|
|KOZAA
|32,90
|966.532.212
|% 0,00
|
|KNFRT
|15,72
|29.229.457
|% 0,00
|
|ASELS
|35,88
|8.110.094.683
|% 0,00
|
|THYAO
|100,80
|6.046.134.117
|% 0,00
|
|SASA
|126,40
|3.138.932.658
|% 0,00
|
|EREGL
|30,62
|2.869.263.147
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,97
|2.782.666.828
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,54
|1.785.797.674
|% 0,00
|
|TSKB
|3,12
|981.309.753
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,97
|2.782.666.828
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,03
|566.839.916
|% 0,00
|
|ODAS
|8,46
|2.036.453.632
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6106
|18,6123
|% -0,03
|
|Euro
|18,2955
|18,3198
|% 0,19
|
|Sterlin
|21,1440
|21,2500
|% -0,05
|
|Frank
|18,4620
|18,5732
|% -0,15
|
|Riyal
|4,9380
|4,9628
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.636
|1.636
|0,60
|
|Altın Gr.
|978
|979
|-0,95
|
|Cumhuriyet
|6.628
|6.728
|39,00
|
|Tam
|6.586
|6.653
|-24,00
|
|Yarım
|3.209
|3.253
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.609
|1.625
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,28
|19,32
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,54
|-0,00
|
|B. Petrol
|95,65
|95,65
|-0,51
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DOBUR
Yüzde 4.01 oranında artışla 57.00 lira fiyatla işlem gören hissede 204, 622 adet işlem
-
17:58MNDTR
Yüzde 9.98 oranında artışla 25.12 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 385, 526 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 77 artarak (% 0.06 ) 4, 419
-
17:57
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TSKB, ISCTR
-
17:57XU100
Endeks 4, 073 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 71, 348.00 milyon TL de