***KGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.11.2022 09:30
***KGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Vehbi Ergin Öztürk tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080564
BIST
10:014.644
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -24,25
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.640
10:0118,6194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0300
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6284
En Düşük
18,5493
10:0119,3525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0195
|Açılış
|: 19,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,3865
En Düşük
19,2942
10:011.058,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,00
|Açılış
|: 1.058,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.053,93
BIST En Aktif Hisseler10:01
|BRLSM
|26,88
|23.120.830
|% 9,98
|
|SUMAS
|108,50
|371.830
|% 9,93
|
|AKENR
|6,35
|17.241.057
|% 8,55
|
|ALBRK
|3,33
|72.732.832
|% 8,12
|
|PRDGS
|12,49
|13.944.835
|% 7,86
|
|MNDRS
|8,04
|34.549.464
|% -9,87
|
|KERVN
|1,07
|330.153
|% -8,55
|
|DOGUB
|7,88
|2.177.064
|% -8,37
|
|COSMO
|93,20
|453.698
|% -6,99
|
|SNGYO
|2,90
|15.746.231
|% -6,15
|
|SASA
|180,20
|195.889.735
|% -3,27
|
|THYAO
|104,60
|162.503.661
|% 0,00
|
|EREGL
|37,22
|159.773.201
|% 0,49
|
|CLEBI
|597,00
|149.095.411
|% 0,00
|
|HALKB
|10,41
|128.359.901
|% 1,26
|
|ALBRK
|3,33
|72.732.832
|% 8,12
|
|DZGYO
|3,37
|58.304.766
|% -0,30
|
|SKBNK
|2,37
|38.475.914
|% 0,42
|
|EKGYO
|5,54
|74.616.418
|% 0,18
|
|HALKB
|10,41
|128.359.901
|% 1,26
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6145
|18,6194
|% 0,16
|
|Euro
|19,3367
|19,3525
|% 0,10
|
|Sterlin
|22,1094
|22,2203
|% 0,10
|
|Frank
|19,6218
|19,7400
|% 0,10
|
|Riyal
|4,9372
|4,9619
|% 0,15
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-6,01
|
|Altın Gr.
|1.058
|1.058
|-2,40
|
|Cumhuriyet
|7.096
|7.204
|11,00
|
|Tam
|7.019
|7.148
|-14,00
|
|Yarım
|3.409
|3.494
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.704
|1.747
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,30
|21,33
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|12,73
|12,75
|-0,08
|
|B. Petrol
|92,21
|92,21
|-0,65
|