***KGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.12.2022 17:19
***KGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Vehbi Ergin Öztürk tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084878
BIST
17:265.008
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 50,49
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
17:2618,6425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0044
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
17:2619,6001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0513
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
17:261.065,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 6,18
|Açılış
|: 1.065,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.067,27
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler17:24
|BARMA
|122,10
|32.848.441
|% 10,00
|
|KSTUR
|348,00
|792.210
|% 9,99
|
|BALAT
|15,97
|3.469.658
|% 9,99
|
|KONTR
|154,30
|776.766.756
|% 9,98
|
|VKING
|12,89
|820.691
|% 9,98
|
|PEKGY
|3,33
|369.016.079
|% -10,00
|
|ALFAS
|199,30
|411.005.905
|% -9,98
|
|YESIL
|4,00
|12.108.296
|% -9,91
|
|ALKA
|42,34
|363.615.424
|% -9,37
|
|SNICA
|32,00
|764.390.736
|% -8,83
|
|KRDMD
|17,32
|12.999.981.056
|% 6,72
|
|THYAO
|136,50
|8.307.841.854
|% -1,52
|
|EREGL
|42,74
|6.608.380.342
|% 0,71
|
|SISE
|40,44
|4.784.107.376
|% 4,66
|
|AKBNK
|16,31
|4.007.671.140
|% 0,18
|
|KRDMD
|17,32
|12.999.981.056
|% 6,72
|
|EKGYO
|7,32
|3.890.992.780
|% 0,69
|
|ADESE
|1,85
|552.893.827
|% 0,00
|
|AKBNK
|16,31
|4.007.671.140
|% 0,18
|
|ISCTR
|10,27
|2.321.505.578
|% 1,18
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6364
|18,6401
|% 0,01
|
|Euro
|19,5946
|19,6014
|% 0,27
|
|Sterlin
|22,6582
|22,7718
|% 0,14
|
|Frank
|19,7659
|19,8849
|% 0,45
|
|Riyal
|4,9434
|4,9682
|% 0,01
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|8,76
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.065
|6,19
|
|Cumhuriyet
|7.135
|7.243
|-44,00
|
|Tam
|7.169
|7.217
|49,00
|
|Yarım
|3.472
|3.528
|23,00
|
|Çeyrek
|1.741
|1.764
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,45
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|13,42
|13,44
|0,12
|
|B. Petrol
|81,98
|81,98
|-0,70
|
Seans Raporu
17:24
daha fazla
-
17:39BFREN
Yüzde 4.90 oranında artışla 3, 803.00 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 612 adet işlem
-
17:38RALYH
Yüzde 9.85 oranında artışla 33.68 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 964, 574 adet işlem
-
17:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 66, 47 artarak (% 1.25 ) 5, 385
-
17:36XU100
Endeks 5, 013 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 11 üstünde . İşlem hacmi 101, 244.00 milyon TL de
-
17:34DYOBY
Yüzde 7.23 oranında artışla 28.78 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 313, 337 adet işlem