***KGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
03.05.2023 09:00
***KGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Orhun Kartal tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145767
BIST
10:264.434
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
|| -72,70
|Açılış
|: 4.517
|
|Önceki Kapanış
|: 4.506
|
4.535
En Düşük
4.430
10:2619,4828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0204
|Açılış
|: 20,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
19,4962
En Düşük
19,4480
10:2621,5253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1167
|Açılış
|: 21,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,5458
En Düşük
21,3838
10:261.261,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,09
|Açılış
|: 1.261,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,90
|
1.265,27
En Düşük
1.260,75
BIST En Aktif Hisseler10:25
|INTEM
|77,00
|3.952.487
|% 10,00
|
|AVHOL
|19,61
|39.469.727
|% 9,98
|
|GRTRK
|28,30
|8.204.793
|% 9,95
|
|OYLUM
|3,82
|38.790.082
|% 7,30
|
|DERIM
|10,57
|18.628.792
|% 6,77
|
|KOPOL
|40,50
|71.163.313
|% -10,00
|
|ORCAY
|6,84
|9.713.043
|% -10,00
|
|BURCE
|79,75
|7.004.755
|% -9,99
|
|IHAAS
|139,10
|9.213.706
|% -9,97
|
|VKING
|27,82
|68.326
|% -9,97
|
|EUPWR
|75,55
|1.499.760.869
|% -4,31
|
|THYAO
|126,40
|671.012.927
|% 0,08
|
|EREGL
|31,66
|333.189.069
|% -1,80
|
|TUPRS
|65,80
|276.731.911
|% 0,69
|
|GARAN
|27,62
|217.869.384
|% 0,07
|
|EUPWR
|75,55
|1.499.760.869
|% -4,31
|
|EKGYO
|5,66
|100.009.334
|% -1,57
|
|YKBNK
|9,33
|146.828.608
|% -0,21
|
|ISCTR
|10,77
|157.733.759
|% 0,56
|
|HALKB
|10,90
|151.805.200
|% 3,81
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4765
|19,4812
|% 0,10
|
|Euro
|21,5226
|21,5476
|% 0,65
|
|Sterlin
|24,3128
|24,4347
|% 0,50
|
|Frank
|21,8142
|21,9456
|% 0,54
|
|Riyal
|5,1786
|5,2046
|% 0,10
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.015
|2.015
|-1,60
|
|Altın Gr.
|1.262
|1.263
|0,61
|
|Cumhuriyet
|8.957
|9.093
|-145,00
|
|Tam
|9.174
|9.466
|-18,00
|
|Yarım
|4.451
|4.602
|-9,00
|
|Çeyrek
|2.229
|2.294
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|25,30
|25,32
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|15,87
|15,88
|-0,00
|
|B. Petrol
|75,22
|75,22
|-0,10
|