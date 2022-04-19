***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
19.04.2022 15:18
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
19.04.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından,Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş'nin seçilmesi Genel Kurul'da kabul edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021888
BIST
17:102.516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 5,27
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.491
17:1014,6682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0316
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6702
En Düşük
14,6258
17:1015,8469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0529
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8615
En Düşük
15,7630
17:10925,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -6,31
|Açılış
|: 925,06
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
934,62
En Düşük
922,95
BIST En Aktif Hisseler17:07
|DAGHL
|19,29
|10.055.788
|% 9,98
|
|ARMDA
|105,00
|4.391.569
|% 9,95
|
|KLSYN
|2,01
|67.578.268
|% 9,84
|
|HUNER
|3,36
|269.243.649
|% 9,80
|
|BOSSA
|45,26
|40.112.299
|% 9,38
|
|ISGYO
|11,07
|54.130.646
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|83.200.435
|% -9,98
|
|EDATA
|18,00
|58.958.204
|% -9,95
|
|PEGYO
|1,46
|42.919.956
|% -9,88
|
|AVGYO
|3,48
|35.093.335
|% -9,37
|
|GARAN
|14,28
|3.091.755.840
|% -0,97
|
|THYAO
|37,76
|2.622.189.623
|% 0,32
|
|KRDMD
|16,24
|2.470.583.038
|% 0,62
|
|YKBNK
|5,24
|2.262.578.099
|% 0,00
|
|TUPRS
|255,70
|1.976.960.073
|% 1,67
|
|ODAS
|2,50
|1.314.462.530
|% 5,04
|
|TSKB
|2,00
|900.226.537
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,24
|2.262.578.099
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,90
|992.032.236
|% 0,00
|
|HALKB
|6,04
|1.392.250.291
|% 2,55
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6602
|14,6682
|% 0,22
|
|Euro
|15,8351
|15,8469
|% 0,33
|
|Sterlin
|19,0122
|19,1075
|% 0,12
|
|Frank
|15,4256
|15,5185
|% -0,04
|
|Riyal
|3,8992
|3,9187
|% 0,37
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.960
|-18,59
|
|Altın Gr.
|926
|926
|-5,34
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.242
|-58,00
|
|Tam
|6.116
|6.268
|-62,31
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|-30,14
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|-15,08
|
|Gümüş.Ons
|25,34
|25,36
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|11,99
|12,00
|-0,18
|
|B. Petrol
|109
|109
|-3,82
|