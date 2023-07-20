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***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

20.07.2023 10:55
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.06.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
19.06.2023
Tescil Tarihi
19.07.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
20.07.2023 / 10875
Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz tarafından Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş. 'nin seçilmesi Genel Kurul'da kabul edilmiş, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünce 19.07.2023 tarihinde tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 20.07.2023 tarihli 10875 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173681


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EDIP 18,97 19.382.387 % 9,97  
PAPIL 21,32 72.644.265 % 9,95  
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Riyal 7,1567 7,1926 % 0,47  
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Altın Gr. 1.713 1.714 11,28  
Cumhuriyet 11.506 11.680 -59,00  
Tam 11.205 11.361 -15,00  
Yarım 5.603 5.707 -7,00  
Çeyrek 2.801 2.853 -4,00  
Gümüş.Ons 25,23 25,25 0,09  
Gümüş Gr. 21,81 21,82 0,16  
B. Petrol 79,36 79,36 -0,10  
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