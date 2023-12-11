***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketin %100 İştiraki olan Kasaba Bir Servis ve Hizmet A.Ş. ile Kolay Birleşme Usulüne Göre Birleşme İşlemi İçin Sermaye Piyasası Kurulu Onayı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 31.08.2023Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2023Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviKasaba Bir Servis ve Hizmet A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 1 - NamaPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriA Grubu, İşlem Görmüyor, TREYGYO00015 20.400.000 20.400.000B Grubu, KGYO, TRAYKGYO91Q7 19.600.000 19.600.000Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 40.000.000 TL 0 TL 0 TL 40.000.000 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 31.08.2023Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYBirleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 07.12.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin %100 hissedarı olduğu Kasaba Bir Servis ve Hizmet A.Ş.. ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddelerinde düzenlenen kolaylaştırılmış birleşme hükümleri uyarınca düzenlenen devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.12.2023 tarih ve 76/1677 sayılı kararı ile onay verilmiştir.Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla.Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 43_YK_Koray GYO ile KASABA Birleşme_31.08.2023.pdf - DiğerEK: 2 Kasaba YKK GYO BİRLEŞME_31.08.2023.pdf - DiğerEK: 3 KGYO_KASABA Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme SözleşmesiEK: 4 Kasaba Bir Servis ve Hizmet A.Ş. - 30.06.2023 Solo Rapor.pdf - DiğerEK: 5 Koray GYO Solo Rapor - 2023-2Q.pdf - DiğerEK: 6 Koray GYO-Kasaba Proforma Bilanço.pdf - Tahmini Açılış BilançosuEK: 7 Birleşme SPK Onaylı duyuru metni_07.12.2023.pdf - Değerleme Raporlarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224480BIST