***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
11.12.2023 15:12
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketin %100 İştiraki olan Kasaba Bir Servis ve Hizmet A.Ş. ile Kolay Birleşme Usulüne Göre Birleşme İşlemi İçin Sermaye Piyasası Kurulu Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.08.2023
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2023
Para Birimi TRY
Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Kasaba Bir Servis ve Hizmet A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 1 - Nama
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYGYO00015 20.400.000 20.400.000
B Grubu, KGYO, TRAYKGYO91Q7 19.600.000 19.600.000
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 40.000.000 TL 0 TL 0 TL 40.000.000 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 31.08.2023
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 07.12.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin %100 hissedarı olduğu Kasaba Bir Servis ve Hizmet A.Ş.. ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddelerinde düzenlenen kolaylaştırılmış birleşme hükümleri uyarınca düzenlenen devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.12.2023 tarih ve 76/1677 sayılı kararı ile onay verilmiştir.
Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.
Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 43_YK_Koray GYO ile KASABA Birleşme_31.08.2023.pdf - Diğer
EK: 2 Kasaba YKK GYO BİRLEŞME_31.08.2023.pdf - Diğer
EK: 3 KGYO_KASABA Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi
EK: 4 Kasaba Bir Servis ve Hizmet A.Ş. - 30.06.2023 Solo Rapor.pdf - Diğer
EK: 5 Koray GYO Solo Rapor - 2023-2Q.pdf - Diğer
EK: 6 Koray GYO-Kasaba Proforma Bilanço.pdf - Tahmini Açılış Bilançosu
EK: 7 Birleşme SPK Onaylı duyuru metni_07.12.2023.pdf - Değerleme Raporları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224480
BIST