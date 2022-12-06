***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
06.12.2022 16:17
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.08.2022
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Lotus Gaayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
2022 yarıyıl değerleme raporu
Rapor Tarihi
02.08.2022
Açıklamalar
4 Ağuatos 2022 tarihinde KAP'ta yayınınlanan Kağıthane Ofis parkta yer alan bağımsız bölüm değerleme raporu ekine sehven hatalı rapor yüklenmiştir. Doğru olan değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084827
BIST
17:365.000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 42,61
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
17:3618,6416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0035
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
17:3619,5893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0405
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
17:361.064,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,62
|Açılış
|: 1.064,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.067,27
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler17:34
|BARMA
|122,10
|32.866.390
|% 10,00
|
|KSTUR
|348,00
|792.210
|% 9,99
|
|BALAT
|15,97
|3.469.658
|% 9,99
|
|KONTR
|154,30
|776.947.133
|% 9,98
|
|VKING
|12,89
|820.691
|% 9,98
|
|PEKGY
|3,33
|369.040.221
|% -10,00
|
|ALFAS
|199,30
|411.219.355
|% -9,98
|
|YESIL
|4,00
|12.149.628
|% -9,91
|
|UFUK
|70,50
|6.759.683
|% -9,56
|
|ALKA
|42,48
|369.157.009
|% -9,08
|
|KRDMD
|17,26
|13.125.970.002
|% 6,35
|
|THYAO
|135,90
|8.437.072.278
|% -1,95
|
|EREGL
|42,58
|6.704.925.718
|% 0,33
|
|SISE
|40,22
|4.836.058.570
|% 4,09
|
|AKBNK
|16,25
|4.066.991.862
|% -0,18
|
|KRDMD
|17,26
|13.125.970.002
|% 6,35
|
|EKGYO
|7,29
|3.923.482.368
|% 0,28
|
|ADESE
|1,84
|555.701.435
|% -0,54
|
|AKBNK
|16,25
|4.066.991.862
|% -0,18
|
|ISCTR
|10,25
|2.375.401.825
|% 0,99
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6364
|18,6411
|% 0,02
|
|Euro
|19,5848
|19,5939
|% 0,23
|
|Sterlin
|22,6438
|22,7573
|% 0,08
|
|Frank
|19,7652
|19,8843
|% 0,45
|
|Riyal
|4,9431
|4,9679
|% 0,01
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|8,76
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.065
|6,19
|
|Cumhuriyet
|7.135
|7.243
|-44,00
|
|Tam
|7.169
|7.217
|49,00
|
|Yarım
|3.472
|3.528
|23,00
|
|Çeyrek
|1.741
|1.764
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,45
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|13,42
|13,44
|0,12
|
|B. Petrol
|81,98
|81,98
|-0,70
|
Seans Raporu
17:34
daha fazla
-
17:48BRKSN
Yüzde 9.94 oranında artışla 21.34 lira fiyatla işlem gören hissede 384, 612 adet işlem
-
17:47MAKTK
Yüzde 4.10 oranında artışla 6.85 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 654, 807 adet işlem
-
17:46XU100
Endeks 5, 003 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 91 üstünde . İşlem hacmi 103, 262.00 milyon TL de
-
17:44DGNMO
Yüzde 9.93 oranında artışla 8.41 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 596, 812 adet işlem
-
17:43PRDGS
Yüzde 4.40 oranında artışla 13.30 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 647, 756 adet işlem