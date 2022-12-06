***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.08.2022Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşLotus Gaayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriği2022 yarıyıl değerleme raporuRapor Tarihi02.08.2022Açıklamalar4 Ağuatos 2022 tarihinde KAP'ta yayınınlanan Kağıthane Ofis parkta yer alan bağımsız bölüm değerleme raporu ekine sehven hatalı rapor yüklenmiştir. Doğru olan değerleme raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084827BIST