***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşNet Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiAnkara İli, Çankaya İlçesi ve Çankaya Mahallesi, 6049 Ada 21 no'lu parselde bulunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 numaralı bağımsız bölüm numaralı taşınmazların piyasa ve kira değerinin tespiti.Rapor Tarihi09.08.2023AçıklamalarAnkara Çankaya Projesine ilişkin 2023 yarı yıl değerleme raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184608BIST