***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
11.08.2023 18:12
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Ankara İli, Çankaya İlçesi ve Çankaya Mahallesi, 6049 Ada 21 no'lu parselde bulunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 numaralı bağımsız bölüm numaralı taşınmazların piyasa ve kira değerinin tespiti.
Rapor Tarihi
09.08.2023
Açıklamalar
Ankara Çankaya Projesine ilişkin 2023 yarı yıl değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184608
BIST