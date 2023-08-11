***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşLotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiOfisin satış ve kira değerinin tespiti.Rapor Tarihi09.08.2023AçıklamalarKağıthane Ofis Park'ta yer alan bağımsız bölüme ilişkin 2023 yarı yıl değerleme raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184618BIST