***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşLotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiİstanbul ili, Eyüpsultan ilçesi, Göktürk Mahallesi, 200 ada 13 nolu parselin pazar değerinin tespiti.Rapor Tarihi10.08.2023Açıklamalarİstanbul ili, Eyüpsultan ilçesi, Göktürk Mahallesi, 200 ada 13 nolu parsele ilişkin 2023 yarıyıl değerleme raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185276BIST