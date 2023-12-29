***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşNet Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriği2023 Yıl Sonu Değerleme RaporuRapor Tarihi28.12.2023AçıklamalarSeri III No 48-1 sayılı Tebliğ'in 34.maddesinin 1.fıkrasının (g) bendi uyarınca, Şirketimizin portföyünde yer alanİstanbul ili Eyüpsultan İlçesi Göktürk Mah. 218 ada 1 parselde bulunan "Arsa" vasıflı gayrimenkulün mevcutDurum değeri ve bu parsel ile ilgili sözleşmelerden kaynaklanan hakların değerinin tespitine ilişkinNET KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. tarafından hazırlanan2023 yıl sonu hak değerleme raporu ek' te yer almaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230805BIST