***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
29.12.2023 18:43
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Net Kurumsal Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Ömerli Mahallesi, 1 Ada 73 parselde yer alan "ARSA" nitelikli gayrimenkulün piyasa değeri ile parsel üzerinde geliştirilen proje değerinin Türk Lirası cinsinden tespiti
Rapor Tarihi
28.12.2023
Açıklamalar
stanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Ömerli Mahallesi, 1 Ada 73 parselde yer alan "ARSA" nitelikli gayrimenkulün piyasa değeri ile parsel üzerinde geliştirilen proje değerinin Türk Lirası cinsinden tespitine ilişkin
Net Kurumsal Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
tarafından hazırlanan Gayrimenkule Dayalı Hak Değerleme Raporu ek' te yer almaktadır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarmızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230839
BIST