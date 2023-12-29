***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşNet Kurumsal Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiİstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Ömerli Mahallesi, 1 Ada 73 parselde yer alan "ARSA" nitelikli gayrimenkulün piyasa değeri ile parsel üzerinde geliştirilen proje değerinin Türk Lirası cinsinden tespitiRapor Tarihi28.12.2023Açıklamalarstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Ömerli Mahallesi, 1 Ada 73 parselde yer alan "ARSA" nitelikli gayrimenkulün piyasa değeri ile parsel üzerinde geliştirilen proje değerinin Türk Lirası cinsinden tespitine ilişkinNet Kurumsal Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.tarafından hazırlanan Gayrimenkule Dayalı Hak Değerleme Raporu ek' te yer almaktadır.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarmızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230839BIST