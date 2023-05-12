***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
12.05.2023 15:31
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu, Üyelerin Seçimi ve Yönetim Kurulu Kararları" başlıklı 15. maddesinin tadil edilmesine ilişkin Esas Sözleşme değişiklik tasarısına Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 09.05.2023 tarih ve E-12233903-340.17-37036 sayılı yazısı ile uygunluk verilmiştir.
Esas Sözleşme değişiklik tasarısının, Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150901
BIST
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|AVHOL
|25,54
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|% 9,99
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|IMASM
|24,30
|69.871.183
|% 9,95
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|OZRDN
|15,36
|38.924.121
|% 9,95
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|ELITE
|12,51
|26.924.493
|% 9,64
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|LUKSK
|70,40
|14.339.296
|% 8,39
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|ARSAN
|6,48
|4.261.475
|% -10,00
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|CUSAN
|14,33
|64.643.957
|% -9,76
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|ULAS
|14,90
|9.638.831
|% -8,48
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|KRGYO
|16,32
|26.116.697
|% -8,37
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|CMENT
|50,50
|67.889
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|ISCTR
|14,55
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|% 3,19
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|KCHOL
|99,45
|4.644.079.853
|% 2,95
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|THYAO
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|4.321.111.898
|% -1,39
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|YKBNK
|12,13
|3.235.581.522
|% 5,20
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|AKBNK
|19,64
|3.056.765.105
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|YKBNK
|12,13
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|EKGYO
|5,90
|1.337.241.450
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|3.056.765.105
|% 6,22
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|SKBNK
|2,42
|356.827.317
|% -0,82
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|16:35
|Alış
|Satış
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|Dolar
|19,6131
|19,6180
|% 0,36
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|Euro
|21,4503
|21,4779
|% 0,54
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|Sterlin
|24,4935
|24,6163
|% 0,45
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|Frank
|21,8496
|21,9812
|% 0,35
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|Riyal
|5,2177
|5,2439
|% 0,41
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|16:35
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|2.021
|2.022
|6,47
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|Altın Gr.
|1.274
|1.274
|7,63
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|Cumhuriyet
|9.684
|9.830
|174,00
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|Tam
|9.643
|9.929
|156,81
|
|Yarım
|4.736
|4.922
|58,00
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|Çeyrek
|2.361
|2.446
|21,00
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|Gümüş.Ons
|24,12
|24,14
|-0,05
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|Gümüş Gr.
|15,13
|15,15
|-0,05
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|B. Petrol
|75,50
|75,50
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