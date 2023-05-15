***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Esas Sözleşmesi'nin15. maddesinin tadil edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygunluk verilen Esas Sözleşme değişiklik tasarısı için 15.05.2023 tarihinde Ticaret Bakanlığı'na izin başvurusu yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151473BIST