***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
24.05.2023 15:07
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 15. maddesinin tadil edilmesine ilişkin Ticaret Bakanlığı'na yapılan başvurumuzun uygun görüldüğü 16.05.2023 tarih ve E E-50035491-431.02-00085486343 sayılı yazısıyla tarafımıza iletilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153356
BIST
16:004.419
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -51,63
|Açılış
|: 4.477
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|Önceki Kapanış
|: 4.471
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4.524
En Düşük
4.416
16:0019,9009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
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|Açılış
|: 21,3000
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|Önceki Kapanış
|: 21,2000
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19,9009
En Düşük
19,8142
16:0021,5096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
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|Açılış
|: 22,9000
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|Önceki Kapanış
|: 22,8000
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En Düşük
21,3426
16:001.265,79
En Yüksek
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|: 0,44%
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|Açılış
|: 1.265,79
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|Önceki Kapanış
|: 1.260,30
|
1.269,51
En Düşük
1.258,44
BIST En Aktif Hisseler15:58
|RODRG
|48,90
|17.307.080
|% 9,99
|
|SMRTG
|67,85
|246.333.418
|% 9,97
|
|CANTE
|23,40
|328.316.786
|% 9,96
|
|IDEAS
|24,54
|3.935.907
|% 9,95
|
|PENTA
|15,59
|192.767.367
|% 9,94
|
|SAMAT
|23,46
|165.994.499
|% -9,98
|
|MARKA
|23,50
|539.325
|% -9,96
|
|POLTK
|2.606,60
|53.638.560
|% -7,42
|
|BVSAN
|44,08
|219.826.136
|% -6,81
|
|SDTTR
|111,90
|407.817.187
|% -5,89
|
|SASA
|50,20
|3.114.331.416
|% 0,40
|
|THYAO
|132,30
|1.891.758.494
|% -1,56
|
|ISCTR
|10,25
|1.631.047.364
|% -1,16
|
|EUPWR
|78,25
|1.435.492.337
|% 0,26
|
|KCHOL
|72,95
|1.210.245.156
|% -2,86
|
|ISCTR
|10,25
|1.631.047.364
|% -1,16
|
|EKGYO
|6,23
|825.533.142
|% -0,80
|
|ODAS
|5,79
|681.908.111
|% 1,76
|
|YKBNK
|8,73
|698.522.876
|% -0,91
|
|AKBNK
|14,09
|970.905.283
|% -2,15
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8867
|19,8908
|% 0,17
|
|Euro
|21,4701
|21,4980
|% 0,45
|
|Sterlin
|24,5941
|24,7174
|% 0,12
|
|Frank
|21,9505
|22,0827
|% 0,10
|
|Riyal
|5,2876
|5,3141
|% 0,22
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.980
|1.980
|4,79
|
|Altın Gr.
|1.267
|1.268
|7,28
|
|Cumhuriyet
|9.343
|9.586
|25,00
|
|Tam
|9.388
|9.645
|16,48
|
|Yarım
|4.634
|4.742
|-59,00
|
|Çeyrek
|2.310
|2.364
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,46
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|14,99
|15,01
|0,03
|
|B. Petrol
|77,74
|77,74
|0,90
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