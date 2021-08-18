***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
18.08.2021 18:19
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Açıklamalar
KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2021-30.06.2021 DÖNEMİ KONSOLİDE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU EKTEDİR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959069
BIST
16:391.439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -10,46
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.442
En Düşük
1.434
16:398,5271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0791
|Açılış
|: 8,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5475
En Düşük
8,3769
16:399,9917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0768
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0144
En Düşük
9,8798
16:39489,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 4,01
|Açılış
|: 489,66
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler16:37
|DMSAS
|8,04
|113.759.263
|% 17,03
|
|PENTA
|90,40
|15.831.125
|% 16,95
|
|DOBUR
|23,30
|2.662.003
|% 14,33
|
|KTSKR
|52,60
|91.892.846
|% 12,78
|
|ESCAR
|20,24
|91.637.842
|% 10,78
|
|BRYAT
|384,70
|105.352.102
|% -7,41
|
|VAKKO
|10,56
|37.762.063
|% -7,29
|
|ALKIM
|15,55
|113.278.211
|% -6,77
|
|AYES
|19,50
|360.653
|% -6,70
|
|ADESE
|1,26
|7.644.668
|% -6,67
|
|GARAN
|9,28
|725.919.732
|% -1,07
|
|KRDMD
|7,69
|572.872.389
|% -4,35
|
|SISE
|8,69
|490.546.344
|% 0,81
|
|THYAO
|12,25
|480.459.924
|% 0,00
|
|EREGL
|18,55
|453.157.253
|% -2,62
|
|EKGYO
|1,86
|371.725.310
|% 1,09
|
|ODAS
|1,42
|149.464.765
|% 5,19
|
|YKBNK
|2,55
|233.714.961
|% -1,54
|
|GARAN
|9,28
|725.919.732
|% -1,07
|
|KRDMD
|7,69
|572.872.389
|% -4,35
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5232
|8,5252
|% 0,91
|
|Euro
|9,9821
|9,9885
|% 0,74
|
|Sterlin
|11,6292
|11,6875
|% 0,36
|
|Frank
|9,2516
|9,3073
|% 0,81
|
|Riyal
|2,2670
|2,2784
|% 0,93
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|-3,60
|
|Altın Gr.
|489
|490
|3,91
|
|Cumhuriyet
|3.248
|3.297
|15,00
|
|Tam
|3.232
|3.314
|15,14
|
|Yarım
|1.562
|1.603
|7,32
|
|Çeyrek
|784
|801
|3,66
|
|Gümüş.Ons
|23,36
|23,39
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,01
|
|B. Petrol
|66,35
|66,35
|-1,88
|
Seans Raporu
16:37
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16:53KRDMB
Yüzde -3.76 oranında düşüşle 6.91 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 207, 949 adet işlem
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16:52DARDL
Yüzde -4.62 oranında düşüşle 2.27 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 815, 303 adet işlem
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16:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, DOHOL, KCHOL
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16:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 1 kaybederek (% -0.71 ) 1, 273
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16:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DMSAS, AGYO, DAGI, UFUK, GESAN