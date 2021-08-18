***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 91.449.175 -913.774 5.228.249 -58.850.302 3.878.313 80.791.661 1.141.461 81.933.122Transferler3.878.313 -3.878.313Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)52.088 -723.687 -671.599 332.563 -339.036Dönem Karı (Zararı)-723.687 -723.687 344.110 -379.577Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)52.088 52.088 -11.547 40.541Kar Payları-365.132 -365.132Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 91.449.175 -861.686 5.228.249 -54.971.989 -723.687 80.120.062 1.108.892 81.228.954Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 91.449.175 -886.560 5.228.249 -54.971.989 1.540.396 82.359.271 1.406.527 83.765.798Transferler1.540.396 -1.540.396Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-658.148 1.691.790 1.033.642 -78.969 954.673Dönem Karı (Zararı)1.691.790 1.691.790 484.581 2.176.371Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-658.148 -658.148 -563.550 -1.221.698Kar Payları-609.425 -609.425Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 91.449.175 -1.544.708 5.228.249 -53.431.593 1.691.790 83.392.913 718.133 84.111.046Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.325.643 -881.416Dönem Karı (Zararı)2.176.371 -379.577Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-111.067 -42.595Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12 42.110 62.686Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler71.810 946.833Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-253.141 390.012Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 2.298 27.260Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler322.653 529.561Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler19 -604.360 -447.190Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 -604.360 -447.190Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 396.380 232.195Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler11 -35.268 -730.774Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler11 -35.268 -137.160Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler18 -593.614Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler18 18.261 -106.345İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.832.814 1.372.587Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 409.431 -423.824Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.268.733 187.384İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.268.733 187.384Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler156.837 225.697İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)156.837 225.697Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 2.876.888 -142.382Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 137.254 450.724İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)137.254 450.724Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-269.885 380.480İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-269.885 380.480Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)791.022 694.508Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.898.118 950.415Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-933.773 -159.477Vergi İadeleri (Ödemeleri)-275.613 -309.265Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.363.089 -1.363.089YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI922 3.221.531Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11,12 11.932 137.830Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11,12 -11.010 -54.913Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.138.614FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI596.287 508.436Alınan Faiz596.287 508.436YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.922.852 2.848.551NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.922.852 2.848.551DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 13.572.694 10.610.125DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 15.495.546 13.458.676Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 15.505.876 13.580.293Finansal Yatırımlar5 13.502.945 13.912.376Ticari Alacaklar6.120.037 3.828.709İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7,20 247.686 56.424İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5.872.351 3.772.285Diğer Alacaklar8 778.613 166.160İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 778.613 166.160Stoklar9 2.956.583Peşin Ödenmiş Giderler500.132 610.103Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar17 720.778 804.233Diğer Dönen Varlıklar13 65.934 638.522İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar13 65.934 638.522ARA TOPLAM37.194.315 36.496.979TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR37.194.315 36.496.979DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar7 464.292 507.446İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 464.292 507.446Diğer Alacaklar8 274.086 360.820İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 274.086 360.820Stoklar9 1.504.794 1.425.097Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 56.811.924 56.811.924Maddi Duran Varlıklar11 1.410.607 1.414.466Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 11.361 15.265Ertelenmiş Vergi Varlığı17 623.793 368.243TOPLAM DURAN VARLIKLAR61.100.857 60.903.261TOPLAM VARLIKLAR98.295.172 97.400.240KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar7,20 3.547.207 3.409.953İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7,20 101.629 577.176İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 3.445.578 2.832.777Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 1.057.778 1.094.671Diğer Borçlar8 866.247 489.818İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 609.425 273.849İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 256.822 215.969Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.141.717 350.695İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.141.717 350.695Kısa Vadeli Karşılıklar16 1.292.505 2.568.802Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 1.292.505 2.568.802ARA TOPLAM7.905.454 7.913.939TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.905.454 7.913.939UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar8 369.362 369.361İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 369.362 369.361Uzun Vadeli Karşılıklar5.909.310 5.351.142Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.554.835 2.232.528Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar16 3.354.475 3.118.614TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.278.672 5.720.503TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER14.184.126 13.634.442ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar83.392.913 82.359.271Ödenmiş Sermaye40.000.000 40.000.000Sermaye Düzeltme Farkları91.449.175 91.449.175Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.544.708 -886.560Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.544.708 -886.560Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.544.708 -886.560Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.228.249 5.228.249Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-53.431.593 -54.971.989Net Dönem Karı veya Zararı1.691.790 1.540.396Kontrol Gücü Olmayan Paylar718.133 1.406.527TOPLAM ÖZKAYNAKLAR84.111.046 83.765.798TOPLAM KAYNAKLAR98.295.172 97.400.240Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat29.125.734 24.900.284 12.809.751 11.414.439Satışların Maliyeti-22.748.208 -19.745.411 -9.742.312 -9.161.850TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.377.526 5.154.873 3.067.439 2.252.589BRÜT KAR (ZARAR)6.377.526 5.154.873 3.067.439 2.252.589Genel Yönetim Giderleri-4.307.623 -5.350.960 -1.386.125 -2.519.450Pazarlama Giderleri-412.682 -469.499 -223.376 -195.411Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 97.048 723.713 11.181 651.379Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -2.172.655 -1.475.492 -1.378.745 -628.652ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-418.386 -1.417.365 90.374 -439.545Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.025.378 776.610 306.245 337.078FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)606.992 -640.755 396.619 -102.467Finansman Gelirleri19 2.342.863 526.450 1.257.345 294.841Finansman Giderleri19 -377.104 -33.077 -357.887 -32.733SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.572.751 -147.382 1.296.077 159.641Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri17 -396.380 -232.195 -253.003 -114.986Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -364.406 -290.671 -216.177 -124.722Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 -31.974 58.476 -36.826 9.736SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.176.371 -379.577 1.043.074 44.655DÖNEM KARI (ZARARI)2.176.371 -379.577 1.043.074 44.655Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar484.581 344.110 498.299 245.268Ana Ortaklık Payları1.691.790 -723.687 544.775 -200.613Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetler Pay Başına Kazanç(Zarar) 0,04230000 -0,01810000 0,01360000 -0,00500000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.221.698 -1.380.973 -104.297Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.509.223 34.650 -1.679.966 -117.246Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler287.525 5.891 298.993 12.949Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri287.525 5.891 298.993 12.949Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.221.698 40.541 -1.380.973 -104.297TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)954.673 -339.036 -337.899 -59.642Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-78.969 332.563 -87.727 219.888Ana Ortaklık Payları1.033.642 -671.599 -250.172 -279.530http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959068BIST