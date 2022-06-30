***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi Birleşme Başvurusu Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal Nedeni15.06.2022 tarihindeki özel durum açıklamamızda Şirketimizin %100 İştiraki olan Orka Yapı Taahhüt ve Ticaret A.Ş. ile Kolay Birleşme Usulüne Göre Birleşme İşlemi İçin Sermaye Piyasası Kurulu' na Başvuru yapıldığı bildirilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Şirketimize iletilen 28.06.2022 tarihli yazısında Birleşme Başvurumuzun 30.06.2022 tarihli finansal raporlar esas alınarak yeniden yapılması gerektiği bildirilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.İptal Edilen SüreçBirleşmehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040480BIST