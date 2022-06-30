***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
30.06.2022 18:27
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Özet Bilgi Birleşme Başvurusu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
15.06.2022 tarihindeki özel durum açıklamamızda Şirketimizin %100 İştiraki olan Orka Yapı Taahhüt ve Ticaret A.Ş. ile Kolay Birleşme Usulüne Göre Birleşme İşlemi İçin Sermaye Piyasası Kurulu' na Başvuru yapıldığı bildirilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Şirketimize iletilen 28.06.2022 tarihli yazısında Birleşme Başvurumuzun 30.06.2022 tarihli finansal raporlar esas alınarak yeniden yapılması gerektiği bildirilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
İptal Edilen Süreç
Birleşme
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040480
BIST
18:052.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 3,40
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.428
En Düşük
2.368
18:0516,6992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0610
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5228
18:0517,5286
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1409
|Açılış
|: 17,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5286
En Düşük
17,2330
18:05972,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,41
|Açılış
|: 972,59
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
962,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSCH
|10,89
|120.661.397
|% 10,00
|
|YGGYO
|22,90
|10.683.768
|% 9,99
|
|RTALB
|7,46
|101.265.107
|% 9,87
|
|NUGYO
|5,02
|124.137.818
|% 9,85
|
|ISGYO
|14,23
|248.016.341
|% 9,46
|
|LIDFA
|11,34
|31.321.993
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|92.947.580
|% -9,98
|
|BASCM
|3,41
|600.157
|% -9,79
|
|BERA
|14,50
|638.094.337
|% -8,86
|
|ORCAY
|16,93
|157.687.081
|% -7,74
|
|THYAO
|46,80
|5.259.907.942
|% 1,34
|
|SISE
|21,50
|3.536.112.019
|% 3,97
|
|EREGL
|27,14
|1.760.868.207
|% 2,26
|
|ASELS
|22,86
|1.396.371.439
|% 0,79
|
|KRDMD
|11,28
|1.350.403.942
|% 1,08
|
|EKGYO
|2,64
|1.132.407.295
|% 4,35
|
|YKBNK
|4,33
|846.489.922
|% 0,93
|
|TSKB
|2,01
|354.556.381
|% -0,50
|
|ODAS
|2,89
|508.517.576
|% -0,34
|
|SISE
|21,50
|3.536.112.019
|% 3,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6916
|16,6942
|% 0,34
|
|Euro
|17,4791
|17,5262
|% 0,80
|
|Sterlin
|20,2472
|20,3488
|% 0,65
|
|Frank
|17,4134
|17,5183
|% 0,30
|
|Riyal
|4,4350
|4,4573
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.813
|-5,14
|
|Altın Gr.
|972
|972
|-0,56
|
|Cumhuriyet
|6.493
|6.591
|-8,00
|
|Tam
|6.476
|6.597
|-44,00
|
|Yarım
|3.170
|3.226
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.588
|1.612
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,44
|20,47
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|10,95
|10,97
|-0,15
|
|B. Petrol
|110
|110
|-2,44
|