Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi

30.06.2022 18:27
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi


***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )

Özet Bilgi Birleşme Başvurusu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Süreç İptal Nedeni
15.06.2022 tarihindeki özel durum açıklamamızda Şirketimizin %100 İştiraki olan Orka Yapı Taahhüt ve Ticaret A.Ş. ile Kolay Birleşme Usulüne Göre Birleşme İşlemi İçin Sermaye Piyasası Kurulu' na Başvuru yapıldığı bildirilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Şirketimize iletilen 28.06.2022 tarihli yazısında Birleşme Başvurumuzun 30.06.2022 tarihli finansal raporlar esas alınarak yeniden yapılması gerektiği bildirilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
İptal Edilen Süreç
Birleşme





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040480


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.405
Değişim :  0,14% |  3,40
Açılış :  2.401  
Önceki Kapanış :  2.402  
En Yüksek
2.428 En Düşük
2.368
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BMSCH 10,89 120.661.397 % 10,00  
YGGYO 22,90 10.683.768 % 9,99  
RTALB 7,46 101.265.107 % 9,87  
NUGYO 5,02 124.137.818 % 9,85  
ISGYO 14,23 248.016.341 % 9,46  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 16,6916 16,6942 % 0,34  
Euro 17,4791 17,5262 % 0,80  
Sterlin 20,2472 20,3488 % 0,65  
Frank 17,4134 17,5183 % 0,30  
Riyal 4,4350 4,4573 % 0,27  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.812 1.813 -5,14  
Altın Gr. 972 972 -0,56  
Cumhuriyet 6.493 6.591 -8,00  
Tam 6.476 6.597 -44,00  
Yarım 3.170 3.226 -21,00  
Çeyrek 1.588 1.612 -11,00  
Gümüş.Ons 20,44 20,47 -0,29  
Gümüş Gr. 10,95 10,97 -0,15  
B. Petrol 110 110 -2,44  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru