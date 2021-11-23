***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
23.11.2021 16:59
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
İstanbul İli Eyüpsultan İlçesi Göktürk Mahallesi 1563,1571 ve 1572 Parsellerin Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi
İhaleyi Açan Taraf
İller Bankası A.Ş.
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Koray Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
%95
İhaleye Teklif Verme Tarihi
23/11/2021
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
İhale Sonucu
-
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Şirketimiz Koray GYO A.Ş. ve Koray Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.'den oluşan ve Şirketimizin %95 pay ile pilot ortak olduğu ortak girişim grubu, İller Bankası A.Ş. tarafından düzenlenen "İstanbul İli Eyüpsultan İlçesi Göktürk Mahallesi 1563,1571 ve 1572 Parsellerin Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" ihalesinin 23.11.2021 tarihindeki 1. oturumuna katılmıştır.
Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979291
BIST
17:491.784
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 28,46
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.792
En Düşük
1.746
17:4912,8493
En Yüksek
|Değişim
|: 12,65%
|| 1,4431
|Açılış
|: 12,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
13,5030
En Düşük
11,3504
17:4914,4520
En Yüksek
|Değişim
|: 12,71%
|| 1,6295
|Açılış
|: 14,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
15,2045
En Düşük
12,7722
17:49711,42
En Yüksek
|Değişim
|: 7,41%
|| 49,08
|Açılış
|: 711,42
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
780,23
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler17:49
|YBTAS
|12.111,00
|314.886
|% 10,00
|
|PENTA
|226,90
|14.670.783
|% 9,99
|
|DURDO
|19,16
|59.794.661
|% 9,99
|
|TETMT
|253,40
|3.160.151
|% 9,98
|
|PRKAB
|59,50
|172.390.182
|% 9,98
|
|MERCN
|10,01
|116.307.946
|% -9,98
|
|BASGZ
|11,32
|825.666.351
|% -9,94
|
|GESAN
|25,18
|74.861.946
|% -9,94
|
|ADESE
|0,97
|185.037.472
|% -9,35
|
|IHGZT
|0,76
|34.924.124
|% -8,43
|
|GARAN
|11,58
|4.377.536.458
|% -3,02
|
|KRDMD
|8,67
|3.745.681.103
|% 4,21
|
|SISE
|11,86
|3.200.793.738
|% 5,80
|
|THYAO
|18,67
|2.648.433.146
|% 5,90
|
|EREGL
|23,06
|2.088.286.128
|% 6,96
|
|YKBNK
|3,45
|1.890.056.523
|% -2,54
|
|KRDMD
|8,67
|3.745.681.103
|% 4,21
|
|ODAS
|1,60
|604.044.234
|% -2,44
|
|GARAN
|11,58
|4.377.536.458
|% -3,02
|
|EKGYO
|2,17
|715.008.362
|% -0,91
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6544
|12,8493
|% 12,65
|
|Euro
|14,2487
|14,4520
|% 12,71
|
|Sterlin
|16,4817
|16,5643
|% 8,22
|
|Frank
|13,1895
|13,2690
|% 8,31
|
|Riyal
|3,2851
|3,3015
|% 8,36
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|711
|712
|49,24
|
|Cumhuriyet
|4.757
|4.829
|410,00
|
|Tam
|4.730
|4.866
|419,80
|
|Yarım
|2.286
|2.354
|203,07
|
|Çeyrek
|1.147
|1.177
|101,53
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,56
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|9,34
|9,34
|0,48
|
Seans Raporu
17:49
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKBNK, GARAN, ISCTR
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 29, 25 artarak (% 1.88 ) 1, 586
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DITAS, MIATK, DURDO, TBORG, YBTAS, TETMT, FRIGO, DOBUR, PRKAB, PENTA
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17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ADESE, GESAN, MERCN, BASGZ
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17:59
EREGL, EGEPO, TETMT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında