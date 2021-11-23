***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale Konusuİstanbul İli Eyüpsultan İlçesi Göktürk Mahallesi 1563,1571 ve 1572 Parsellerin Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşiİhaleyi Açan Tarafİller Bankası A.Ş.İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarKoray Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı%95İhaleye Teklif Verme Tarihi23/11/2021İhalenin Sonuçlandığı Tarihİhale Sonucuİhale Bedeliİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarŞirketimiz Koray GYO A.Ş. ve Koray Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.'den oluşan ve Şirketimizin %95 pay ile pilot ortak olduğu ortak girişim grubu, İller Bankası A.Ş. tarafından düzenlenen "İstanbul İli Eyüpsultan İlçesi Göktürk Mahallesi 1563,1571 ve 1572 Parsellerin Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" ihalesinin 23.11.2021 tarihindeki 1. oturumuna katılmıştır.Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979291BIST