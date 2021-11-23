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***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

23.11.2021 16:59
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

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-
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Bildirim İçeriği

İhale Konusu
İstanbul İli Eyüpsultan İlçesi Göktürk Mahallesi 1563,1571 ve 1572 Parsellerin Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi
İhaleyi Açan Taraf
İller Bankası A.Ş.
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Koray Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
%95
İhaleye Teklif Verme Tarihi
23/11/2021
İhalenin Sonuçlandığı Tarih

İhale Sonucu
-
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

Şirketimiz Koray GYO A.Ş. ve Koray Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.'den oluşan ve Şirketimizin %95 pay ile pilot ortak olduğu  ortak  girişim  grubu, İller Bankası A.Ş. tarafından  düzenlenen "İstanbul İli Eyüpsultan İlçesi Göktürk Mahallesi 1563,1571 ve 1572 Parsellerin Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" ihalesinin 23.11.2021 tarihindeki 1. oturumuna katılmıştır.
Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979291


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Cumhuriyet 4.757 4.829 410,00  
Tam 4.730 4.866 419,80  
Yarım 2.286 2.354 203,07  
Çeyrek 1.147 1.177 101,53  
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Gümüş Gr. 9,34 9,34 0,48  
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