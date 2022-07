***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiTicari Vasıflı Bağımsız Bölüm HissesiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümüİstanbul ili Sarıyer ilçesi Maslak Mah. 11 Ada 87 Parsel A Blok 1.Kat 9 no'lu Bağımsız Bölüm (9034 * 15/100)Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi22.07.2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Alım Bedeli20.000.000 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)7,73Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)50,00Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)15,84Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)25,55İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)32,76Alım Koşulları3 aşamada (2.000.000 + 2.000.000 + 16.000.000) toplam 20.000.000 TL karşılığında A 9 no'lu bağımsız bölümün %21,87 hissesi devir alınacaktır. Her ödeme karşılığında ödeme oranında (%10 + %10 + %80) hisse devri yapılacaktır.İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih22.07.2022 itibarıyla alınacak toplam hissenin %10'u 2.000.000 TL karşılığında devir alınmıştır. Diğer aşamalar ayrıca bildirilecek olup aşağıdaki açıklamada detayları yer almaktadırAlımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriSöz konusu bağımsız bölümün (A 9) olduğu arsanın tüm malikleri ile anlaşarak tapu kayıtlarında yüzölçümü 9.034 m2 olan arsa üzerinde 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu çerçevesinde karşılığı (%50-50) ofis ve ticari ünitelerden oluşan gayrimenkul projesi yapılması planlanmaktadır.Karşı TarafAydın Tuncer Bil. Hiz. ve Tic. A.Ş., Ayşegül Tuncer, Hürrem Aydan KaraderelerKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicari İlişkiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi22/07/2022Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiEkspertiz RaporuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası28.06.2022 / Özel 2022-524Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıNet Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar93.500.000 TL (%21,87'si 20.448.450 TL)İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiEkspertiz değerinin altında bedelle gerçekleşmiştir.AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 13.04.2022 tarih ve 2022/22 sayılı toplantısındaİstanbul İli Sarıyer İlçesi Maslak Mahallesi 11 ada 87 No' lu parselde kayıtlı, tapu kayıtlarında yüzölçümü 9.034 m2 olan arsada ("Arsa") Kentsel Dönüşüm Kanunu kapsamında Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi yapılması amacıyla arsa malikleri ile görüşmelerin yapılmasınaAyrıca söz konusu arsa üzerinde hissedar sayısının fazla olması, arsa üzerinde proje geliştirilebilmesi için hissedarların tamamıyla anlaşma zaruriyeti bulunduğundan Şirketimizin meşru çıkarları da gözetilerek söz konusu arsaya dair proje geliştirme sürecinin müspet neticelenip neticelenmeyeceği de henüz belirsiz olduğundan o tarihte açıklama yapılmamasının yatırımcıların yanıltılması riskini oluşturmadığı değerlendirilerek-Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca açıklamanın ertelenmesine-Süreçte görev alan ve bilgi sahibi olan kişilerin açıklamanın ertelendiği ve konunun gizli tutulması gerektiği konusunda bilgilendirilmesinekarar verilmiştir.Söz konusu arsa için Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin ekteki 28.06.2022 tarih ve Özel 2022-524 sayılı Değerleme Raporuna ("Ekspertiz Raporu") göre taşınmaz üzerinde kat karşılığı yöntemiyle proje geliştirilmesi halinde makul paylaşım oranının iş geliştirici %45-55 aralığında tespit edilmiştir.Yapılan görüşmeler neticesinde bu aşamada Yönetim Kurulumuzun 22.07.2022 tarih ve 2022/33 sayılı toplantısındaSöz konusu arsada hissedarların tamamıyla anlaşıp %50 - %50 Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi yapmak amacıyla arsa üzerinde %50 paya sahip olan Aydın Tuncer Bilişim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş., Ayşegül Tuncer ve Hürrem Aydan Karadereler ("İlk Grup Malikler") ile "Düzenleme Şeklinde Arsa Payı Karşılığı Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi" yapılmasına, diğer grup (kalan %50) ile bu amaçla görüşmelerein devam ettrilmesine, Bu İlk Grup Maliklerin bu arsa ile ilgili vergisel borçlarını ödemeleri amacıyla arsa üzerinde sahip olduğu yapılardan Ekspertiz Raporuna göre değeri 93.500.000 ? (%21,87'si 20.448.450 ?) olarak tespit edilen A Blok 9 no'lu bağımsız bölümün %21,87'lik (tüm arsa payının %3,28 payına tekabül eden) hissesinin aşağıda şartları ve detayları belirtilen etaplar halinde yapılacak ödemeler karşılığında devralınmasınaArsa Sahip(ler)i' ne Ödenecek Bedeller ve Karşılığında Arsa Sahip(ler)i'nden Arsa Hissesi satın alınması:1.aşama: Arsa sahiplerinin %50'si ile noter huzurunda yapılacak sözleşme sırasında İlk Grup maliklerin emlak vergi borçlarının ödenmesi amacıyla 2.000.000 ? ödenecektir. Karşılığnda yukarıda belirtilen hisse devrinin %10'u yapılacaktır. (Mevcut durum)2.aşama: Tüm arsa Sahipleri'nin asgari olarak 2/3'ü ile Sözleşmelerin tamamlanmasıyla eş zamanlı olarak versat intikal vergi ve harçlarının ödenmesi amacıyla 2.000.000 ? ödenecektir. Karşılığnda yukarıda belirtilen hisse devrinin %10'u yapılacaktır.3.aşama: Sözleşmenin ilgili parseldeki tüm arsa Sahipleri tarafından imzalanmasını müteakip veya ilgili parseldeki mevcut tüm binaların yıkım ruhsatlarının alınarak yıkım işlemlerinin tamamlanmasından sonraki beş iş günü içerisinde kalan bedel olan 16.000.000 ? ödenecektir. Karşılığnda yukarıda belirtilen hisse devrinin kalan %80'i yapılacaktır.Hissesi devralınan A Blok 9 no'lu bağımsız bölüm için proje başlayıncaya / yıkım ruhsatı alınıncaya kadar Şirketimiz tarafından herhangi bir kira bedeli talep edilmemesine ve bu hususta III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin "Ekspertiz Değerinin Kullanılması" başlıklı 37.maddesi gereği kamuya açıklanmasına ve yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak ortaklara bilgi verilmesinekarar verilmiştir.A 9 no'lu bağımsız bölümün %21,87'lik hissesinin alımı sonrası İstanbul İli Sarıyer İlçesi Maslak Mahallesi 11 ada 87 No' lu parselde kayıtlı, tapu kayıtlarında yüzölçümü 9.034 m2 olan arsadaki payımız %3,28 olacaktır. Arsa üzerindeki tüm binalar yıkılıncaya kadar A9 no'lu bağımsız bölüm portföyümüzde hisseli olarak yer alacak olup o zamana kadar herhangi bir kira geliri getirmeyecektir.Arsanın diğer sahipleri (kalan %50) ile sözleşmelerin yapılması akabinde İstanbul İli Sarıyer İlçesi Maslak Mahallesi 11 ada 87 No'lu parselde kayıtlı, tapu kayıtlarında yüzölçümü 9.034 m2 olan arsa üzerinde 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu çerçevesinde %50 malikler - %50 Şirketimiz paylaşımlı olmak üzere ofis ve ticari ünitelerden oluşan gayrimenkul projesi yapılması planlanmaktadır.Sürece ilişkin gelişmeler anlık kamuoyuyla paylaşılacaktır.Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047449BIST