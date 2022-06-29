***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
29.06.2022 13:01
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 29.06.2022 tarihinde gönderilen E-18454353-100.06-9737 sayılı yazıda, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılması talep edilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği'nin" olağandışı fiyat ve miktar hareketleri başlıklı 8.maddesine göre kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmadığı hususunu kamuoyuna saygılarımızla sunarız.
Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039963
BIST
13:332.472
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -18,66
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.447
13:3316,6759
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0063
|Açılış
|: 16,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7236
En Düşük
16,5602
13:3317,5580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0048
|Açılış
|: 17,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5880
En Düşük
17,4369
13:33975,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,51
|Açılış
|: 976,35
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
978,75
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler13:31
|ULUSE
|223,80
|21.455.818
|% 9,98
|
|BMSCH
|11,37
|98.513.639
|% 9,96
|
|COSMO
|11,47
|254.555
|% 9,24
|
|RODRG
|24,16
|6.934.266
|% 8,34
|
|ORCAY
|18,05
|67.562.876
|% 8,15
|
|LIDFA
|12,99
|35.404.130
|% -7,21
|
|SELVA
|7,67
|45.525.108
|% -7,03
|
|UFUK
|65,10
|696.816
|% -6,73
|
|MEGAP
|5,49
|19.993.892
|% -6,63
|
|MEGAP
|5,49
|19.993.892
|% -6,63
|
|THYAO
|47,70
|2.699.886.180
|% -0,71
|
|EREGL
|27,38
|795.322.252
|% -0,65
|
|SISE
|21,22
|730.397.554
|% -0,93
|
|ASELS
|23,48
|724.153.151
|% 1,21
|
|SAHOL
|19,84
|559.229.436
|% -1,49
|
|ODAS
|3,00
|367.484.557
|% -1,64
|
|EKGYO
|2,57
|275.816.177
|% -1,91
|
|TSKB
|2,06
|170.408.198
|% -0,48
|
|YKBNK
|4,43
|358.752.855
|% -0,89
|
|AKBNK
|8,30
|515.639.476
|% -0,12
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6469
|16,6753
|% -0,04
|
|Euro
|17,5193
|17,5525
|% 0,00
|
|Sterlin
|20,2934
|20,3951
|% 0,15
|
|Frank
|17,4951
|17,6005
|% 0,84
|
|Riyal
|4,4386
|4,4609
|% 0,17
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|-0,77
|
|Altın Gr.
|976
|976
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|6.527
|6.625
|0,00
|
|Tam
|6.532
|6.614
|-23,00
|
|Yarım
|3.197
|3.234
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.616
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,83
|20,87
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,15
|11,16
|-0,03
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,52
|