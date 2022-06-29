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***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

29.06.2022 13:01
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri


***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 29.06.2022 tarihinde gönderilen E-18454353-100.06-9737 sayılı yazıda, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılması talep edilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği'nin" olağandışı fiyat ve miktar hareketleri başlıklı 8.maddesine göre kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmadığı hususunu kamuoyuna saygılarımızla sunarız.
Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039963


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