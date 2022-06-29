***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. tarafından 29.06.2022 tarihinde gönderilen E-18454353-100.06-9737 sayılı yazıda, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılması talep edilmiştir.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği'nin" olağandışı fiyat ve miktar hareketleri başlıklı 8.maddesine göre kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmadığı hususunu kamuoyuna saygılarımızla sunarız.Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039963BIST