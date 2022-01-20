***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 20.01.2022 tarih ve 2022/02 sayılı toplantısında almış olduğu karar doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin Esaslar Tebliği'nin 35.maddesi uyarınca2022 yılı içinPorföyümüzdeki Kağıthane OfisPark'ta yer alan gayrimenkulümüzün ve Göktürk Arsa (200/1 parsel)'in değerlemesini yapmak üzere Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesinePortföyümüzdeki Ankara-Çankaya ve Yapı Kredi Plaza'da yer alan gayrimenkullerimizin değerlemesini yapmak üzere Dünya Grup Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş,'nin seçilmesine,Portföyümüzdeki Elit Residence'ta yer alan gayrimenkulümüzün değerlemesini yapmak üzere Ege Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesineAyrıca, 2022 yılı hesap dönemi içinde şirketimiz portföyüne katılacak ve değerleme gerektiren varlıklarla ilgili değerleme yapmak üzere Dünya Grup Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş ve Ege Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995440BIST