***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.01.2022 17:29
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 20.01.2022 tarih ve 2022/02 sayılı toplantısında almış olduğu karar doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin Esaslar Tebliği'nin 35.maddesi uyarınca
2022 yılı için
Porföyümüzdeki Kağıthane OfisPark'ta yer alan gayrimenkulümüzün ve Göktürk Arsa (200/1 parsel)'in değerlemesini yapmak üzere Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine
Portföyümüzdeki Ankara-Çankaya ve Yapı Kredi Plaza'da yer alan gayrimenkullerimizin değerlemesini yapmak üzere Dünya Grup Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş,'nin seçilmesine,
Portföyümüzdeki Elit Residence'ta yer alan gayrimenkulümüzün değerlemesini yapmak üzere Ege Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine
Ayrıca, 2022 yılı hesap dönemi içinde şirketimiz portföyüne katılacak ve değerleme gerektiren varlıklarla ilgili değerleme yapmak üzere Dünya Grup Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş ve Ege Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine,
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995440
BIST
18:002.014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.056
|
|Önceki Kapanış
|: 2.014
|
2.066
En Düşük
1.984
18:0013,4196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0429
|Açılış
|: 13,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5500
|
13,4199
En Düşük
13,3152
18:0015,1893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0453
|Açılış
|: 15,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3600
|
15,1986
En Düşük
15,0961
18:00788,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -6,98
|Açılış
|: 788,69
|
|Önceki Kapanış
|: 795,77
|
802,08
En Düşük
783,58
BIST En Aktif Hisseler18:00
|RODRG
|19,36
|2.566.891
|% 10,00
|
|KRTEK
|10,78
|82.594.996
|% 10,00
|
|PKENT
|325,80
|99.063.474
|% 9,99
|
|SANEL
|8,71
|6.624.486
|% 9,97
|
|KAPLM
|42,78
|46.878.048
|% 9,97
|
|UZERB
|66,00
|1.807.278
|% -9,96
|
|AKFGY
|5,84
|4.486.872
|% -9,88
|
|ADEL
|31,24
|12.079.640
|% -8,87
|
|ANELE
|2,24
|65.224.565
|% -8,20
|
|QNBFL
|89,00
|635.326
|% -7,58
|
|THYAO
|28,10
|4.728.287.964
|% 2,55
|
|KRDMD
|12,65
|4.523.404.660
|% 2,85
|
|GARAN
|11,94
|3.802.599.503
|% -0,75
|
|YKBNK
|4,02
|3.633.479.076
|% -2,19
|
|PETKM
|8,86
|2.516.205.207
|% -3,49
|
|YKBNK
|4,02
|3.633.479.076
|% -2,19
|
|EKGYO
|2,40
|933.931.816
|% -2,83
|
|KRDMD
|12,65
|4.523.404.660
|% 2,85
|
|HALKB
|5,49
|1.790.893.348
|% 2,81
|
|GARAN
|11,94
|3.802.599.503
|% -0,75
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3932
|13,4213
|% 0,33
|
|Euro
|15,1620
|15,1961
|% 0,34
|
|Sterlin
|18,0872
|18,1779
|% -0,81
|
|Frank
|14,4837
|14,5709
|% -0,86
|
|Riyal
|3,5459
|3,5637
|% -0,66
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|1,07
|
|Altın Gr.
|789
|789
|-7,08
|
|Cumhuriyet
|5.265
|5.344
|-10,00
|
|Tam
|5.241
|5.374
|-6,07
|
|Yarım
|2.533
|2.599
|-2,93
|
|Çeyrek
|1.271
|1.300
|-1,47
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,38
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,47
|10,48
|-0,03
|
|B. Petrol
|86,06
|86,06
|-1,30
|
Seans Raporu
18:00
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-
17:58AKFGY
Yüzde -9.88 oranında düşüşle 5.84 lira fiyatla işlem gören hissede 761, 171 adet işlem
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17:57KUTPO
Yüzde -8.75 oranında düşüşle 83.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 409, 669 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, ASELS, SASA
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -49 kaybederek (% -2.67 ) 1, 785
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SAMAT, EKIZ, EDATA, KGYO, RODRG, SANEL, PKENT